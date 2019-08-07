Kaz Dağları’na ilişkin tartışmalar ülke gündemindeki yerini koruyor. Aramanın hangi bölgede olduğu, kesilen ağaçların sayısı ve siyanürle arama tartışmalarında yanıltıcı bilgiler var. İşte, altın madeni projesinde doğru bilinen yanlışlar.

Çanakkale’nin merkeze bağlı Kirazlı Köyü yakınlarındaki altın madeni projesi kamuoyunun gündeminde. Tartışmalar, arama alanının Kaz Dağları’nı kapsayıp kapsamadığı, siyanür ve kesilen ağaç sayısına odaklanıyor.Bazı kesimler maden aramasının Kaz Dağları’nda yapıldığını öne sürdü, protestolar düzenledi. Hükümet ise arama yapılan alanın Kaz Dağları’na 40 kilometre uzaklıkta olduğunu açıkladı. Ayrıca muhalefetin temel metni olan CHP raporunda da "Kaz Dağları" ifadesi yer almıyor.Bir başka tartışma ise ÇED raporu. Kirazlı bölgesine maden ruhsatı 2001 yılında verildi. Muhalefet ise bilirkişi raporunun şaibeli olduğunu öne sürüyor.En yaygın itiraz ise siyanürle altın aranacağı, siyanürün yer altı sularına karışarak içme suyu kaynağı olan Atikhisar barajını kirleteceği yönünde. Hükümet ise siyanürle ayrıştırma işlemi yapıldığını belirtiyor.Protestolar, kesilen ağaç sayısı üzerinden de yapılıyor. Ana muhalefet partisi ve bazı çevreciler 195 bin ağaç kesildiğini öne sürüyor. Hükümetten yapılan açıklamada ise "13 bin ağaç kesildi, 14 bin dikildi" denildi.Projeyi Kanadalı firmanın yürütmesi ise eleştiri konusu. Maden projesinin, kamu eliyle yürütülmesi gerektiği ifade ediliyor.