Kaza kırıma uğrayan helikopterle ilgili MSB'den açıklama

Millî Savunma Bakanlığı, 21 Nisan 2026 tarihinde Ankara'nın Temelli bölgesinde icra edilen gece eğitimi uçuşu sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki CH-47 Ağır Genel Maksat Helikopteri'nin sert iniş yaparak kırıma uğradığını bildirdi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait CH-47 Ağır Genel Maksat Helikopteri, gece eğitimi faaliyetleri kapsamında uçuş icra ederken 21 Nisan'da Temelli/Ankara'da sert iniş yaptı. Olayın hemen ardından harekete geçen arama ekipleri bölgeye ulaşarak gerekli saha inceleme çalışmalarına başladı. Bakanlık, beş personelin yara almadan atlattığı kazaya ilişkin idari ve teknik süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü aktardı.

TÜRK SİHA'LARINDAN LİBYA'YA KITALAR ARASI UÇUŞ

Dost ve müttefik ülkelerin özel operasyon unsurlarını bir araya getiren Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı, 13-30 Nisan tarihleri arasında Libya ve Fildişi Sahili’nde icra ediliyor. Türkiye'nin aktif katılım sağladığı bu tatbikatın 14 Nisan'da Libya'da düzenlenen açılış törenine Genelkurmay İkinci Başkanı onur konuğu olarak iştirak etti. Tatbikat kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri önemli bir lojistik ve operasyonel faaliyete imza attı. Bir AKSUNGUR ve bir AKINCI insansız hava aracı, Dalaman’dan kalkarak kıtalar arası uçuş gerçekleştirdi ve Libya’ya intikal etti. Tatbikatın deniz safhasında ise 18 Nisan’da Sirte Deniz Eğitim Sahası’nda TCG Gelibolu fırkateynine konuşlu SH-70 helikopteri ve gemide görevli SAT timinin katılımıyla Helikopterden Halatla İniş Eğitimi icra edildi. Faaliyetler 19 Nisan’da SAT timi ve Libyalı personelin müşterek katılımıyla gerçekleştirilen Gemi Zapt ve Müsadere (VBSS) Eğitimi ile devam etti. Ortak operasyonların, müşterek harekât kabiliyetinin geliştirilmesine ve Libya’nın egemenliği ile bağımsızlığına verilen güçlü desteğe katkı sağladığı belirtildi.

LİBYA'DA 23 BİNDEN FAZLA ASKERİ PERSONELE EĞİTİM

Millî Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Libya'ya yönelik yaklaşımını “Tek Ordu, Tek Libya” anlayışı çerçevesinde sürdürdüğünü vurguladı. Ülkenin batısı ve doğusuyla birlik, beraberlik, barış ve istikrar içerisinde varlığını devam ettirmesinin desteklendiği, sahada istikrar, sükûnet ve dengenin korunmasının öncelikli olduğu ifade edildi. Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen süreçlere destek verilirken, BM Libya Destek Misyonu liderliğinde halkın iradesine dayanan, kapsayıcı ve dış müdahalelerden arındırılmış bir siyasi sürecin tesisi için tüm taraflarla temas sürdürülüyor.

Bu kapsamda Libya’nın savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla Türkiye'nin eğitim, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar 23 binden fazla Libyalı askeri personel hem Türkiye’de hem de Libya’daki eğitim merkezlerinde eğitildi. Ayrıca mayın, el yapımı patlayıcı ve patlamamış mühimmatın imhasına yönelik çalışmaların yanı sıra kaçakçılık, yasa dışı göç ve terörle mücadele gibi alanlardaki destek faaliyetleri de kararlılıkla sürdürülüyor.

NATO GENEL SEKRETERİ RUTTE'DEN SAVUNMA HARCAMALARINA ÖVGÜ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmî ziyaret de Millî Savunma Bakanlığının gündemindeydi. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelen Rutte, müttefiklik ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik önemli başlıkları ele aldı. Görüşmede, Türkiye'nin 2027 yılı savunma harcamalarını NATO’nun Lahey hedeflerine yaklaştırmasından duyulan memnuniyet dile getirildi ve NATO Çok Uluslu Kolordu çalışmaları değerlendirildi.

Genel Sekreter Rutte, Türk hava sahasının güvenliği ile Türkiye’nin hava savunma sistemlerinin NATO Entegre Hava ve Füze Savunması (IAMD) mimarisiyle başarılı entegrasyonuna özel vurgu yaptı. Görüşmelerin sonunda, ilerleyen dönemde Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek olan “Savunma Sanayii Forumu”nun müttefikler arası iş birliğine sağlayacağı katkı bir kez daha teyit edildi.