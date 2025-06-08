Ferdi Zeyrek'in evindeki inceleme: Kaza mı, ihmal mi?

Evinin havuzundaki elektrik arızasına bakarken akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayati tehlikesi sürüyor.

Zeyrek'in tedavi gördüğü hastanenin başhekimi, Zeyrek'in kanındaki oksijen seviyesinin düzeldiğini açıklamıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de her birkaç saatte bir daha iyi haber aldıklarını, umutla beklediklerini söylemişti.

Peki Zeyrek'in son durumu nasıl, olaya ilişkin ilk incelemede hangi bulgulara ulaşıldı?

FERDİ ZEYREK'İN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yoğun bakımdaki tedavisi 34 saati aşkın süredir devam ediyor. Hastaneden en son açıklama dün saat 17.00'de yapılırken, bugün saat 11.00'de yeni bir bilgilendirme bekleniyor.

Gece boyunca sağlık durumunun stabil kaldığı belirtilen Zeyrek’in, makineye bağlı şekilde uyutulduğu ve kritik sürecin sürdüğü ifade edildi.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI: TESİSATTA PASLANMA GÖZLEMLENDİ

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Heyet dün akşam saatlerinde Zeyrek'in evine giderek inceleme yaptı.

Olay Elektrik Mühendisleri Odası tarafından da takip ediliyor. Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Ulutaş, ilk bulgulara göre elektrik tesisatında ve koruma elemanlarında paslanma gözlemlendiğini dile getirdi. Ulutaş ayrıca "Elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür." dedi.

Ulutaş, yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğuna ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığına dikkat çekti.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kalp durması dirençliydi, 50'nci dakikada canlandırma işlemine yanıt alındı. Vakit kaybetmeden yoğun bakımdaki tedaviye geçildi. Zeyrek, buradaki müdahaleye de olumlu yanıt verdi. Ancak henüz tehlike geçmiş değil.