Kaza mı? İhmal mi? Ferdi Zeyrek soruşturmasında iki kişi gözaltına alındı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı. Bilirkişi raporu sonrası harekete geçen savcılık, olayın teknik sorumlularını mercek altına aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kaza mı? İhmal mi? Ferdi Zeyrek soruşturmasında iki kişi gözaltına alındı
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, 6 Haziran’da evinin havuzunda geçirdiği elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen adli soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. TRT Haber'e göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan kapsamlı inceleme sonucu iki kişi gözaltına alındı.

Yunusemre ilçesindeki evinde havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Zeyrek, üç gün yoğun bakımda kaldıktan sonra, 9 Haziran’da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran ölümle ilgili hazırlanan bilirkişi raporu, soruşturmayı yeni bir boyuta taşıdı.

BİLİRKİŞİ RAPORU: İHMAL VAR

Savcılığa ulaşan teknik rapora göre, olayın yaşandığı havuzun bakım ve denetiminden sorumlu olan Yalçın Ö., düzenli kontrolleri yapmamakla suçlanıyor. Ayrıca, havuzda kaçak akım olduğu bilgisine sahip olduğu değerlendirilen ve buna rağmen gerekli bildirimleri yapmayan, sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. de soruşturmada şüpheli olarak yer aldı.

Her iki isim de gözaltına alınarak emniyet birimlerine götürüldü. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın seyri ve kapsamının değişebileceği bildirildi.

Savcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, bilirkişi raporunda yer alan teknik bulgular, olayın bir "kaza" değil, ağır ihmal zinciriyle gelişmiş bir ölüm vakası olabileceğine işaret ediyor. Bu doğrultuda, savcılığın yeni gözaltı talimatları vermeye hazırlandığı öğrenildi.

Soruşturma, sadece havuzun bakım sorumlularıyla sınırlı kalmayacak; aynı zamanda elektrik tesisatı, denetim süreçleri ve olası yapısal ihmaller de detaylı şekilde incelenecek.

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