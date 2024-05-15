Kazada ölen Yaşar Özcan için Düzce'de bisikletliler "sessiz sürüş" düzenledi!

Türkiye Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilciliğinin organizasyonuyla 50 bisikletli Anıt Park meydanında toplandı.

Anıt Park meydanından yola çıkan üyeler, Özcan'ın hayatını kaybettiği Cedidiye Mahallesi Hacıdavut Camisi önündeki kavşağa kadar pedal çevirdi.

Üyeler, burada "Yolu paylaş! Kornaya değil frene bas", "Artık ölmek istemiyoruz" ve "Bisikletime çarparsan ölürüm" yazılı pankartlar açtı.

TÜRKİYE'DE 38 İLDE AYNI ANDA!

Türkiye Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Selim Cicu, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin dünya çapında bisikletli kazalarda yaşamını yitirenler için aynı anda yapıldığını ve Türkiye'de de 38 ilde gerçekleştirildiğini aktardı.

Selim Cicu, "2021'de 3 Haziran Dünya Bisikletliler Günü'nde görmüş oluğunuz bu kavşakta trafik kazasında hayatını kaybeden Yaşar amcamızı anmak istedik. Burada amacımız bisikletli kazalardaki ölümleri göstermek. Bunun yanı sıra bisikletli kazaların sadece ana arterlerde, kalabalık yerlerde değil buralarda da olabileceğini göstermek. Biz de burada ölebiliriz. Ölmek istemiyoruz, bunun için de bu etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından Özcan'ın vefat ettiği noktaya uzanan 2 kişinin yanına "Artık ölmek istemiyoruz", "Bisikletime çarparsan ölürüm" yazılı pankartları bıraktı.

Farkındalık etkinliği sonrası Cedidiye Meydanı'na giden bisikletliler, burada da kırmızı ışıkta bekleyen araçların önüne geçerek pankart açtı.