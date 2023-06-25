Kazakistan'da Tokayev, Güvenlik Konseyi'ni topladı: Tüm kurumlara "hazır olun" emri verildi!

Rusya'da Wagner grubunun isyanı sonrası yaşanan gelişmelerin ardından Kazakistan'da da Güvenlik Konseyi acil bir toplantı gerçekleştirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev; başbakan, başsavcı, savunma, içişleri ve dışişleri bakanlarından Rusya'daki durumla ilgili talimatların uygulanmasına yönelik önlemler hakkında rapor aldı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkede mali ve ekonomik istikrarın korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.

"MÜDAHALEYE HAZIR OLUN" EMRİ VERİLDİ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, tüm kurumların yöneticilerine kriz durumları yaşanmasına yol açabilecek olası tehditlere müdahale etmeye hazır olma emri verdi.

Kazakistan halkının, dünyanın en uzun sınırına sahip oldukları dost ülkedeki durumu endişeyle karşıladığını anlatan Tokayev, Rusya'nın Kazakistan'ın stratejik ortağı olduğunun altını çizdi.

OPERASYONEL EYLEM PLANI ONAYLANDI

Rusya'daki silahlı eylemlerin sona ermesi konusunda anlaşma sağlanmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Tokayev, Kazakistan da dahil her ülkenin iç siyasetinde anayasal düzenin ve sosyo-ekonomik kalkınmanın sağlanmasının esası olarak hukukun üstünlüğünün temel öncelik olması gerektiğini vurguladı.

Toplantı sonunda Tokayev, Kazakistan hükümeti tarafından geliştirilen operasyonel eylem planını onayladı.