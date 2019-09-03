2 terörist etkisiz hale getirildi
2 terörist etkisiz hale getirildi
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Kazan Vadisi'nde 2 terörist etkisiz hale getirildi

İl Jandarma Komutanlığınca Kazan Vadisi'nde sürdürülen "Kıran Operasyonu"nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kazan Vadisi'nde 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Hakkari'de sürdürülen "Kıran Operasyonu"nda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kentte terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca Kazan Vadisi'nde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin, Hakkari'de 1 Haziran'da Jandarma Astsubay Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış ile 28 Haziran'da Jandarma Teğmen Güngör Dolunay'ın şehit olduğu terör saldırılarında yer aldığı tespit edildi.

Teröristlerin ayrıca, 26 Ağustos'ta Hakkari'nin Doğanlı bölgesinde etkisiz hale getirilen mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirilmesi olaylarının failleri arasında oldukları da belirlendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Terör örgütü PKKya yönelik Kıran Operasyonu
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