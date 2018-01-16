Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı: "Kazanın, pistin boyu veya genişliğinden kaynaklandığı iddiaları asılsızdır ve bilgisizlikten ileri gelmektedir. Her havalimanının uluslararası havacılık standartlarına ve kurallarına göre işletilmesi zorunluluğu vardır"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkmasının, pistin boyu veya genişliğinden kaynaklandığı iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, 13 Ocak 2018 tarihinde Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait ''PC8622'' sefer sayılı yolcu uçağının, pist başında manevrası sırasında pistten çıkmasının havalimanı kaynaklı olduğuna yönelik asılsız iddiaların yer aldığı belirtildi.



Söz konusu haberlere ilişkin kamuoyunu doğru bilgilendirme adına açıklama yapılması gereği doğduğu vurgulanan açıklamaya şöyle devam edildi:

"Söz konusu PC8622 sefer sayılı uçak Trabzon Havalimanı'na normal bir iniş yapıp yavaşlama ivmesi ile pisti kat ettiği sırada, pist sonuna yaklaşık 300 metre kala, henüz anlaşılamayan bir nedenle pistin sol tarafına doğru kaymış, şerit sahayı kat etmek sureti ile deniz tarafında bulunan eğimli araziye düşerek kaza/kırım yapmıştır. Söz konusu kazanın kaza/kırım raporu henüz çıkmamış ve kazanın nedeni halen belirlenmemiştir."



Açıklamada, Trabzon Havalimanı'nın önemine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Trabzon Havalimanı, 1957 yılından bu yana işletilmekte ve ülkemizin ağırladığı trafikler yönünden en önemli havalimanları içinde yer almaktadır. 2 bin 640 metre uzunluğa, 45 metre genişliğe ve 7,5 metre banket genişliğine sahip pisti bulunan Trabzon Havalimanı orta ebatlı uçakların inmesine uygun ICAO standartlarında havalimanlarımızdan biridir. Diğer yandan Trabzon Havalimanı ile benzer boyutta olan Çanakkale (2350x45 metre), Gazipaşa (2350x45 metre), Adıyaman (2500x45 metre), Sinop (2000x45 metre), Van Ferit Melen (2750x45 metre) gibi havalimanlarımız da uçakların güvenle kalkabileceği ve inebileceği uzunluktadır."

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"Bakanlığımız Trabzon için gereken her türlü yatırımı ivedilikle yapıyor"

Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve Adana'ya her gün, İzmir Adnan Menderes, Antalya, Bursa Yenişehir ve Kocaeli Cengiz Topel Havalimanları'na ise haftada birkaç kez sefer düzenlendiği aktarılan açıklamada, dış hatlarda da Riyad, Düsseldorf ve El Kasım Havalimanları'na haftada toplam 4 sefer düzenlendiği aktarıldı.



Açıklamada, bu hafta itibarıyla Cidde, Medine ve Bahreyn seferleri ile sefer sayısının haftada 7'ye çıkarılacağına belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ortalama her yıl Trabzon Havalimanı'na 29 binin üzerinde uçak iniş yapmasına karşın herhangi şekilde pist kaynaklı bir sorun yaşanmamıştır. Kazanın, pistin boyu veya genişliğinden kaynaklandığı iddiaları asılsızdır ve bilgisizlikten ileri gelmektedir. Her havalimanının uluslararası havacılık standartlarına ve kurallarına göre işletilmesi zorunluluğu vardır. Keza ihtiyaç halinde her zaman havalimanına yatırım yapılmaktadır. Bakanlığımız, Trabzon ilinin tüm ihtiyaç ve beklentilerini biliyor, yakından takip ediyor, Trabzon için gereken her türlü yatırımı ivedilikle yapıyor."



