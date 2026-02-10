Kazara ateş alan tabancayla hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde temizlediği silahının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden 36 yaşındaki polis memuru Umut Sıbıç, memleketi Zonguldak’ta düzenlenen törenle toprağa verildi.

Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Umut Sıbıç, evinde beylik tabancasını temizlediği esnada silahın ateş alması sonucu göğsünden yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Sakarya’daki törenin ardından memleketi Zonguldak’a getirilen evli ve bir çocuk babası polis memuru için Uzun Mehmet Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazını müteakip İl Müftüsü İbrahim Halil Demir tarafından kıldırılan cenaze namazına Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede Sıbıç'ın ailesi gözyaşı dökerek güçlükle ayakta durabildi.

Tören mangası eşliğinde omuzlarda taşınan Umut Sıbıç’ın cenazesi, İnağzı Mahallesi Dilek Sokak’taki aile mezarlığına defnedildi.