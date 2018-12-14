9 kişinin hayatını kaybettiği Ankara'daki tren kazasının hat üzerinde sinyalizasyon sisteminin olmamasından dolayı yaşandığı belirtildi. Manuel sağlanan haberleşme sisteminde ise bir anlaşmazlığın olduğu ifade edildi. Bu arada gece kar yağışı nedeniyle ara verilen enkaz kaldırma işlemleri sabahın erken saatlerinden itibaren yeniden başlatıldı.

9 kişinin hayatını kaybettiği 86 kişinin ise yaralandığı tren kazasına ilişkin incelemeler sürüyor.



İlk incelemelere göre Marşandiz İstasyonu'ndaki kazaya sinyalizasyon sistemi neden oldu. Hat üzerinde Sincan istasyonuna kadar sinyalizasyon sisteminin tam olarak uygulamaya geçirilmediği belirtildi.



Manuel olarak sağlanan haberleşme sisteminde ise makinistler ve makas değiştiren personel arasında anlaşmazlık yaşandığı iddia edildi.



İddia edilen anlaşmazlık nedeniyle de Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz tren aynı raylar üzerinde karşı karşıya gelerek çarpıştı.



Trenin seyrüsefer bilgileri ve telsiz kayıtlarının yer aldığı cihaz ile güvenlik kamerası görüntülerinin bulunduğu hard diskin incelemeleri ise devam ediyor. İlgili cihazların incelenmesinin ardından net bir sonucun ortaya çıkması bekleniyor.



Kazada yaralananların birçoğu ayakta tedavi edilerek taburcu olmuştu. Geriye kalan 34 yaralının 7'si de gece taburcu edildi. 2'si ağır yaralı toplam 27 kişinin tedavisine ise çeşitli hastanelerde devam ediliyor.



Hayatını kaybedenlerin bir kısmının ise otopsisi tamamlandı ve cenazeleri ailelerine teslim edildi.



3 kişinin gözaltına alındığı kazanın enkaz kaldırma çalışmalarına kar yağışı nedeniyle gece 2'de ara verilmişti. Sabahın erken saatlerinden itibaren ise tren yolunu açma çalışmaları tekrar başlatıldı.



ulusal.com.tr