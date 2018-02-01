Salı günü hayatını kaybeden eski İstanbul Barosu Başkanı Kazım Kolcuoğlu, İstanbul'da son yolcuğuna uğurlandı. Kolcuoğlu, Levent Afet Yolal Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası Çatalca Ferhatpaşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

73 yaşında hayatını kaybeden Kazım Kolcuoğlu için İstanbul'da tören düzenlendi.



İlk tören, Kolcuoğlu'nun başkanlığını yaptığı İstanbul Barosu önündeydi.



Ailesi, yakınları ve dostları katıldı törene. Helallik alındı.



Kolcuoğlu'nun cenazesi, törenin ardından dostlarının omuzunda Levent Afet Yolal Camisine götürüldü.



Dostları ve sevenleri camidede yalnız bırakmadı Kazım Kolcuoğlu'nu.



Eski İstanbul Barosu Başkanı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Çatalca Ferhat Paşa mezarlığında toprağa verildi.







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