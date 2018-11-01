Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Ankara'da bir elçilik açma ve Türkiye'den insani yardım alma konusunda talepte bulundu. Türkiye'nin Güney Kore büyükelçisi Ersin Erçin "Amerikan yaptırımları kalkmadan hiçbir şey yapamayız" yanıtını verdi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Ankara'da elçilik açmak istedi, Türkiye, ABD yaptırımları nedeniyle kabul etmedi.



Türkiye'nin Güney Kore büyükelçisi Ersin Erçin, geçen mayıs ayında Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne gitti. Büyükelçi Erçin, Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi başkanı Kim Yong-nam ile görüştü.



Görüşmede, Kim, Güney Kore'yle birlikte Kuzey Kore'ye karşı savaşmasına rağmen Türkiye'yi artık düşman olarak görmediklerini söyledi.



Kim ayrıca, Kuzey Kore'nin Türkiye'de bir elçilik açması ve ekonomik işbirliğinin canlandırılması talebinde bulundu.



Ancak büyükelçi Ersin Erçin, ABD'nin Kuzey Kore yaptırımları devam ettiği süreceTürkiye'nin hiçbir şey yapamayacağını söyledi. Ayrıca bunun öncesinde Güney Kore'yle görüşmeleri gerektiğine dikkat çekti.



Türkiye, birkaç yıl önce Kuzey Kore'ye seraları için pirinç ve teknik ekipman sağlamıştı.Ancak ABD ve Güney Kore'nin 'yardımlar ihtiyacı olanlara değil, orduya gidiyor' uyarısından sonra bu yardım durdurulmuştu.



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile ilk teması Sofya Büyükelçiliği üzerinden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek kurmuştu. Geçen ay da Kore'yi ziyaret eden Vatan Partisi heyeti ikili ilişkilerin iyileştirilmesine dönük karşılıklı fikir birliğine varmıştı.



ulusal.com.tr

