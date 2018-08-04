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KDHC'den ABD'ye, 'Size güvenemeyiz' mesajı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, ülkesinin 'iyi niyet jestlerine' rağmen ABD'nin ülkelerine yönelik yaptırımları sürdürmesini kınadı. Ri, 'Güven, geceden gündüze kazanılacak bir duygu değildir' dedi.

KDHC'den ABD'ye, 'Size güvenemeyiz' mesajı

Japon Kyodo ajansının haberine göre, 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı için Singapur'da bulunan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, Pyongyang yönetiminin nükleer ve füze denemeleri konusunda ilan ettiği moratoryum gibi "iyi niyet jestlerine" rağmen ABD'nin yaptırımlarını sürdürdüğünü söyledi.

Ri, KDHC ve ABD arasında tam anlamıyla güvenin tesis edilmesi için her iki tarafın eş zamanlı adımlar atması gerektiğine işaret ederek "Tek taraflı talepleri ilerletmek, güveni canlandırmaktan ziyade güvensizliği daha da derinleştirecektir. Güven, geceden gündüze kazanılacak bir duygu değildir." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, başta Rusya olmak üzere tüm ülkelere, KDHC hedef alan yaptırımları herhangi bir şekilde ihlal etmemeleri çağrısı yapmıştı.

Pompeo, herhangi bir ihlalin, KDHC'nin nükleer silahlardan arındırılması hedefini etkisiz hale getireceğini belirterek, "Rusların ve diğer ülkelerin, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymalarını ve Kuzey Kore'ye yaptırım uygulamalarını bekliyoruz" diye konuşmuştu.

Etiketler; #KDHC #abd #size güvenmeyiz
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