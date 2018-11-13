Vatandaşların, idarelere ilişkin şikayetlerini değerlendiren KDK, 2019'da çağrı merkezi kurmayı planlıyor.

Vatandaşların idarelere ilişkin şikayetlerini değerlendiren Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 2019'da kurmayı hedeflediği çağrı merkeziyle başvurucuları bilgilendirecek.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un talimatıyla kurumun tanıtımının ve başvurulara yönelik bilgilendirmelerin etkinliğinin sağlanması için 2019'da yapılacak çalışmalar belirlendi.



Buna göre, Türkiye genelinde kurumun tanıtımının yapıldığı "Ombudsman Halkla Buluşuyor" toplantılarını 2019'da da sürdürecek KDK, 20 ilde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelecek.



5 milyonun üzerinde çocuğa ulaşacak



Çocukların da başvurularını kabul eden kurum, resim, kompozisyon ve afiş yarışmaları düzenleyerek, 5 milyonun üstünde çocuğa ulaşacak.



Üniversitelerde Ombudsmanlık Öğrenci Kulüplerinin kurulmasını sağlayan KDK, üniversitelerle bu konudaki iş birliğini artıracak. Şu anda 30 üniversitede bulunan Ombudsmanlık Öğrenci Kulübü sayısı 100'e yükseltilecek. Öte yandan kurum, üniversite öğrencileri arasında hak arama kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla konferanslar da düzenleyecek.



KDK'nin 2019 hedefleri arasında çağrı merkezi kurma da yer aldı. Çağrı merkezinde kurumla ilgili bilgilendirmeler yapılacak. Öte yandan çağrı merkezi, çeşitli konularda müracaatta bulunan vatandaşların başvurularının durumları hakkında da bilgileri paylaşacak.



Uluslararası çalışmalar



Uluslararası alanda da hak ihlalleriyle ilgili çok sayıda sempozyum ve çalıştay düzenleyen kurum, bu çalışmalarına 2019'da da devam edecek. KDK, gelecek yıl 4 sempozyum ve 10 çalıştay gerçekleştirerek, dünya kamuoyunu ilgilendiren konuları ele alacak.



İstanbul için ayrı bir çalışma yapacak olan KDK, bu kentte hak arama kültürünün yaygınlaştırılması hedefi kapsamında, kamu kurumlarının yetkilileri ve vatandaşlarla bir araya gelinecek toplantılara ağırlık verecek.



Özel raporlar hazırlanacak



Şikayetlere ilişkin tavsiye kararları vererek idarelere yol gösteren, mağduriyetlerin giderilmesini sağlayan KDK, hazırladığı özel raporlarla da toplumu ilgilendiren konulara dikkat çekmeyi sürdürecek.



Bu kapsamda, 2019'da, "Gençlik ve uyuşturucu", "Sağlıkta hasta ve çalışan hakları", "Aile ve toplumun geleceği", "Kamu hizmetlerinde kalitenin artırılması" ve "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bürokrasinin yeniden yapılanma süreci" gibi konularda raporlar düzenlenecek.