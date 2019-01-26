Kamu Denetçiliği Kurumu, nüfus cüzdanını kaybedenlerin mağduriyet yaşamaması için tüm sınavlarda sınav merkezlerinde "nöbetçi nüfus müdürlüğü" uygulamasına geçilmesine yönelik tavsiye kararı aldı.
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