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KDK'dan 'nöbetçi nüfus müdürlüğü' kararı 

Kamu Denetçiliği Kurumu, nüfus cüzdanını kaybedenlerin mağduriyet yaşamaması için tüm sınavlarda sınav merkezlerinde "nöbetçi nüfus müdürlüğü" uygulamasına geçilmesine yönelik tavsiye kararı aldı.

KDK'dan 'nöbetçi nüfus müdürlüğü' kararı 

Kamu Denetçiliği Kurumu, nüfus cüzdanını kaybedenlerin mağduriyet yaşamaması için tüm sınavlarda sınav merkezlerinde "nöbetçi nüfus müdürlüğü" uygulamasına geçilmesine yönelik tavsiye kararı aldı.

Etiketler; #kdk #Kamu Denetçiliği Kurumu #Nüfus Müdürlüğü
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