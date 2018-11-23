Adnan Oktar soruşturmasında örgüt üyelerinin telefonlarını mercek altına alan polis, kediciklerin irtibatlı olduğu FETÖ imamlarını ortaya çıkardı. Aydınlık, 4 yıl önce kediciklerin FETÖ'cülerle telefon trafiğini yazmıştı.

Akşam gazetesinden Hilal Yıldırım'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Adnan Oktar yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma dosyasından dikkat çekici bir ayrıntı ortaya çıktı. Ankara’da FETÖ’ye yönelik görülen çatı davasında HTS kayıtları alınan 72 kişiye ait 336 telefon numarasının irtibatlı olduğu numaralarla karşılaştırılması yapıldı.

O karşılaştırmalarda 336 numaranın irtibatlı olduğu karşı numaraların abonelik bilgilerine rastlanılan şahıslar arasında Adnan Oktar’ın kedicikleri çıktı.



ÜST DÜZEYLERLE İLETİŞİM

Liste haline getirilen abone bilgilerinden FETÖ’nün üst düzey isimleri arasında yer alan firari Osman Karakuş, firari Mehmet Hanefi Sözen, firari Reşit Haylamaz tutuklu İlhan İşbilen, eski Fatih Üniversitesi Rektörü firari Şerif Ali Tekalan, örgütün kasalarından tutuklu Ali Çelik, Gülen’in avukatlarından tutuklu Abdulkadir Aksoy, kapatılan Zaman Gazetesi’nin eski imtiyaz sahibi tutuklu Aleaddin Kaya, firari Önder Aytaç’ın Oktar grubuna mensup şahıslarla irtibatlı oldukları tespit edildi.

Oktar yapılanmasında yer alan Aslıhan Hantal, 2014 yıllarında İlhan İşbilen ve Aleaddin Kaya ile Fatma Ceyda Ertüzün, Şerif Ali Tekalan, Abdulkadir Aksoy ve Osman Karakuş ile irtibatlı oldukları, Özdemir Uygur isimli şüphelinin FETÖ’den Ali Çelik ile iletişim halinde oldukları belirlendi.

Oktar grubuna mensup şüphelilerin yanı sıra şüphelilerin ailelerinin de FETÖ üyeleri ile iletişim halinde oldukları görüldü. Grubun mensuplarından Mert Sucu’nun kardeşi Mehmet Sucu ve babası Bekir Sucu’nun Albulkadir Aksoy ile, şüpheli Murat Terkoğlu’nun annesi Halime Terkoğlu’nun Harun Tokak ile, Fatih Mehmet Doğan’ın kardeşi Metin Doğan’ın Mehmet Hanefi Sözen ile görüştükleri tespit edildi.



AYDINLIK 4 YIL ÖNCE YAZMIŞTI

Adnan Oktar'la birlikte program yapan Ayşegül Babuna ve Aylin Atmaca’nın FETÖ'cülerle bağlantılarını ve Ergenekon kumpası sürecinde de çok sayıda görüşme trafiği gerçekleştirdiğini dört yıl önce yazmıştı.

Oktar'ın kedicikleri olarak bilinen kadınların Ergenekon operasyonları sürecinde FETÖ'cü emniyet müdürleriyle yaptığı çok sayıda görüşme ortaya çıkmıştı.

İşte Aydınlık'ın 11 Aralık 2014 tarihli o haberi:

Adnan Oktar'ın kedicikleri olarak bilinen kadınların F-tipi polisler ve üst düzey cemaat yöneticileri sıkı irtibat içinde olduğu ortaya çıktı. Oktar'la birlikte program yapan Ayşegül Babuna ve Aylin Atmaca’nın; F-tipi emniyet müdürleri ile çok sayıda görüşme yaptığı HTS kayıtları ile belgelendi. Telefon görüşmelerinin gerçekleştiği 2009 yılında; Babuna ve Atmaca'nın ziyaret ettiği isimler Ergenekon operasyonları ile bir bir tutuklanmıştı.

Adnan Oktar'ın kedicikleri ziyaret etti, F-tipi polisler baskın yaptı., kediciklerin ziyaret ettiği isimler, Ergenekon operasyonlarında bir bir tutuklandı. Oktar'ın kedicikleri olarak bilinen Ayşegül Babuna ve Aylin Atmaca’nın; F-tipi polislerle telefon trafikleri ise kumpasın işaretini ortaya koydu.

Kamuoyunda Adnan Oktar Cemaati'nin kedicikleri olarak bilinen Babuna ve Atmaca’nın F-tipi örgütün bir çok üst düzey isimi ile irtibat halinde olduğu telefon görüşme kayıtları ile belgelendi. Avukatlar Levent Göktaş, Hüseyin Buzoğlu Necdet Okçu ve Serdar Öztürk; Babuna ve Atmacı'nın ziyaretlerinin ardından tutuklanan isimler.

Avukat Öztürk'ün açtığı davaya gönderilen HTS kayıtlarına bütün trafiği ortaya döktü. Oktar'ın kedicikleri; tertiplerin yoğunlaştığı 2009 yılında Ergenekon operayonlarını yöneten Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse ile irtibat halindeydi. Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı Bekir Akarsu da kediciklerin görüştüğü kişilerden. Köse de Akarsu da F-tipi polislere yönelik operasyonlarda tutuklandı.

Babuna ve Akarsu ile görüşenler arasında tertiplerde yönlendiren Emniyet İistihbarat Dairesi'ndeki Tamer ve Murat isimli amirler de dikkat çekiyor. Aynı dönemde cemaatin üst düzey imamı Ş. A. T. ve eski Zaman yazarı Hüseyin Gülerce'nin kediciklerle görüşmeleri de HTS kayıtlarına girdi.

Yargıtay 1'inci Daire Başkanı Şerafettin Özcan'la 6 ayda 30 ayrı görüşme yapan Atmaca ve Babuna'nın avukatlığını yapan kişi de cemaat savunucularından Ahmet Gündel.

Babuna ve Atmaca'nın İsrail'e ait numarlardan kimlerle görüştüğü sorusu ise şimdilik yanıtsız kaldı.

