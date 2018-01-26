Eski CHP Grup Başkanvekili, hukukçu-yazar Kemal Anadol, Zeytin Dalı harekâtını Ulusal Kanal'a değerlendirdi.
Deneyimli siyasetçi Anadol, "Esad'la ortak hareket edin" çağrısında bulundu.
Hukukçu-yazar Kemal Anadol, Zeytin Dalı Harekatı'na açık destek verdi.
Eski CHP Grup Başkanvekili, hukukçu-yazar Kemal Anadol, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başarıyla tamamlanmasını diledi.
Hükümete seslenen Anadol "yurt savunması yapan Suriye ordusuyla ortak hareket edilmesi gerektiğini" söyledi.
HABER: BELMA YÜCEL
KAMERA: AKIN KARA
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Eski CHP Grup Başkanvekili, hukukçu-yazar Kemal Anadol, Zeytin Dalı harekâtını Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Deneyimli siyasetçi Anadol, "Esad'la ortak hareket edin" çağrısında bulundu
Eski CHP Grup Başkanvekili, hukukçu-yazar Kemal Anadol, Zeytin Dalı harekâtını Ulusal Kanal'a değerlendirdi.