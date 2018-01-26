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Kemal Anadol'dan hükümete çağrı: Esad'la ortak hareket edin

Eski CHP Grup Başkanvekili, hukukçu-yazar Kemal Anadol, Zeytin Dalı harekâtını Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Deneyimli siyasetçi Anadol, "Esad'la ortak hareket edin" çağrısında bulundu

Eski CHP Grup Başkanvekili, hukukçu-yazar Kemal Anadol, Zeytin Dalı harekâtını Ulusal Kanal'a değerlendirdi. 

Deneyimli siyasetçi Anadol, "Esad'la ortak hareket edin" çağrısında bulundu.

Hukukçu-yazar Kemal Anadol, Zeytin Dalı Harekatı'na açık destek verdi.

Eski CHP Grup Başkanvekili, hukukçu-yazar Kemal Anadol, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başarıyla tamamlanmasını diledi.

Hükümete seslenen Anadol "yurt savunması yapan Suriye ordusuyla ortak hareket edilmesi gerektiğini" söyledi.

HABER: BELMA YÜCEL
KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #esad #Kemal Anadol #chp
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