FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 188 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 88'inin Hava Kuvvetleri İmamı Kemal Batmaz'a bağlı olarak çalıştığı öğrenildi.

FETÖ soruşturmasında eski Hava Kuvvetleri personeli 100 kişi ile sivil imam Kemal Batmaz'a bağlı 88 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildi.



Operasyona ilişkin ayrıntıları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin 4'ü eski teğmen, 96'sı eski astsubay.



Kararın ardından harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 25 ilde operasyon başlattı. Operasyon kapsamında şu ana kadar 60'ı eski asker, 86 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlıların ifade işlemleri için Ankara'ya götüreleceği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.



Örgütün "Hava Kuvvetleri imamı" Kemal Batmaz'ın, darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği belirlenmişti.



ulusal.com.tr