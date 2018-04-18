CHP'den erken seçim açıklaması
CHP'den erken seçim açıklaması
Saadet Partisi'nden erken seçim açıklaması
Saadet Partisi'nden erken seçim açıklaması
Erken seçime doların ilk tepkisi
Erken seçime doların ilk tepkisi
Cumhuriyet çınarı Binyazar'dan Perinçek'e imza
Cumhuriyet çınarı Binyazar'dan Perinçek'e imza

Kemal Kılıçdaroğlu: 2018 demokrasi yılı olacak (24 Haziran 2018 erken seçim)

Kemal Kılıçdaroğlu: 2018 demokrasi yılı olacak. Hazırız, kazanacağız.

Kemal Kılıçdaroğlu: 2018 demokrasi yılı olacak (24 Haziran 2018 erken seçim)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 24 Haziran’daki erken seçim kararına ilk tepkiyi MYK toplantısında verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu’nun, MYK üyelerine erken seçim kararı ile ilgili olarak, “Biz seçimlere hazırız. Yaptığı açıklama Erdoğan’ın kaybedeceğini gösteriyor. Zaten millet bunlardan bıktı. 2018 demokrasinin yılı olacak” dediği öğrenildi. 

Bu arada MYK’da CHP seçimi çin bir komite oluşturulmasına karar verdi. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının da en kısa sürede ilan edilmesi kararı alındığı bildirildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #chp #erken seçim
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.