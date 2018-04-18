Kemal Kılıçdaroğlu: 2018 demokrasi yılı olacak. Hazırız, kazanacağız.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 24 Haziran’daki erken seçim kararına ilk tepkiyi MYK toplantısında verdi.



Hürriyet'te yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu’nun, MYK üyelerine erken seçim kararı ile ilgili olarak, “Biz seçimlere hazırız. Yaptığı açıklama Erdoğan’ın kaybedeceğini gösteriyor. Zaten millet bunlardan bıktı. 2018 demokrasinin yılı olacak” dediği öğrenildi.



Bu arada MYK’da CHP seçimi çin bir komite oluşturulmasına karar verdi. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının da en kısa sürede ilan edilmesi kararı alındığı bildirildi.



ulusal.com.tr