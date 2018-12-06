Gazeteci Abdulkadir Selvi, çarşamba günü Kemal Kılıçdaroğlu ile eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir görüşme yaptığını açıkladı

CNN Türk canlı yayınına katılan gazeteci Abdulkadir Selvi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile 3 hafta önce bir görüşme gerçekleştiğini duyurdu.



Görüşmenin 2,5 saat sürdüğünü belirten Selvi, Kılıçdaroğlu'nun da görüşmeyi doğruladığını söyledi.



Selvi, görüşmeyi sorduğu Kılıçdaroğlu'nun "Güncel siyasete girmedik. Dış siyaseti konuştuk. Ekonomiyi konuştuk" dediğini aktardı.



Selvi'nin canlı yayında yaptığı açıklamada, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da görüşmeyi doğruladı. Görüşme 2.5 sat sürmüş. Sayın Kılıçdaroğlu, 'Güncel siyasete girmedik. Dış siyaseti konuştuk. Ekonomiyi konuştuk' dedi. Benim için beyan esastır" dedi.



Selvi, canlı yayında görüşmenin detaylarını şöyle açıkladı:

Aslında sadece bir görüşme değil, Sayın Kılıçdaroğlu ile kasım ayında yaptığı görüşme var Sayın Abdullah Gül'ün. Daha önce de Ekim ayında Temal Karamollaoğlu ile yapılan bir görüşme var Abdullah Gül ile. Ben onu hem Abdullah Gül kanadına, hem de Karamollaoğlu'nun bizzat kendisin sormuştum. Burada paylaşabiliriz. Sayın Kılıçdaroğlu 'güncel siyasete girmedik, dış politika ağırlıklı olarak görüştük. Dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdik. Demokratik hukuk devleti ve ekonomiyi konuştuk, ancak güncel siyasete girmedik' diye Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var.

Sayın Temal Karamollaoğlu ile olan görüşme ise ekim ayında gerçekleşiyor. Karamollaoğlu'nun talebi üzerine gerçekleşiyor, kendisi onu söyledi. 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını konuştuk, ufuk turu yaptık. Görüşmede biz iki kişiydik, Sayın Gül'ün yanında da birisi vardı. Oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik, gerek olursa da yeniden bir görüşme yapabiliriz, Abdullah Bey bizim eski dava arkadaşımız...



