Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapmaya hazırlanıyor

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iddialara göre perşembe ya da cuma akşamı bir açıklama videosu yayınlayacak.

Bir süredir kurultayda kırgınlık oluştuğunu ve İstanbul'da oy kullanmayacağını söyleyen CHP'liler sosyal medyada Ekrem İmamoğlu’na tepki gösteriyorlardı.

CHP seçmenini sandığa çağırmak ise eski genel başkana düştü. Kılıçdaroğlu’nun yayınlayacağı video ile Ankara ve İstanbul başta olmak üzere tüm CHP seçmenine sandığa gitme çağrısı yapacağı iddia edildi.

“Desteğim tüm adaylarımızın arkasındadır” mesajının verileceği konuşmada İstanbul’a da özel olarak değinileceği belirtildi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu geçen hafta CHP’nin yerel seçimlerde başarısız olmasını istediği söylemlerini sert bir dille yalanlamıştı.

Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu, başkanlık yarışını kaybettiği kurultay sonrası parti iç işleyişi ve yerel seçimler hakkında sessiz kalmıştı. Kılıçdaroğlu, "Belediyeleri yeniden kazanmak ve küskünleri döndürmek için sahaya çıkmalı" çağrılarını ise "Parti disiplinine gölge düşüreceği" gerekçesiyle reddetmişti.