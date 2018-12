CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Nasıl oluyor da Orta Doğu'ya bir taraftan Rusya bir taraftan Amerika 'alın elinize silahları buyurun beyler birbirinizi öldürün, ben size silah satacağım' diyor ve biz nasıl oluyor da o kanlı savaşın bir ortağı konumuna geliyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Erzurum'un Çat içesinde, İlçe Belediyesince inşa ettirilen ve aralarında İslam Eserleri Müzesi'nin de bulunduğu 81 Eserin Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, İslam dünyasının zengin olduğunu belirterek, robotlardan bahsedilen bir dönem yaşandığını ifade etti.



Kılıçdaroğlu, "700 yıl önce robotik ağı kuran El Cezire'dir. Matematikte Sabit Bin Kurra ve Harezmi'yi, Astronomi'de Ali Kuşçu'yu, Coğrafya'da İbni Batuta'yı, Felsefe'de Farabi ve İbni Rüştü'yü unutmayalım. Bunlar bizim kültürümüzün birer parçasıdır ama biz kendi kültürümüze yabancılaştık. Bilime en büyük katkıyı yapan inanç aslında İslamiyettir." diye konuştu.



Aklın insana özgü bir kavram olduğunu anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Diğer canlılarla insanı ayıran temel nokta insanların düşünmesi ve aklını kullanmasıdır. O zaman sormamız gerekiyor. Madem dinimiz bunu emretti, madem ki sevgili Peygamberimiz 'Alimin ölmesi alemin ölümü gibidir' diyorsa nasıl oluyor da İslam dünyası geri kalıyor. Nasıl oluyor da Orta Doğu'ya bir taraftan Rusya bir taraftan Amerika 'alın elinize silahları buyurun beyler birbirinizi öldürün, ben size silah satacağım' diyor ve biz nasıl oluyor da o kanlı savaşın bir ortağı konumuna geliyoruz? Adaletin olmadığı bir devlet ayakta durmaz, adaletin olmadığı bir toplum yaşayamaz. Adil ve eşitlikçi olacaksınız. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' boşuna söylenmemiştir. Eğer komşum açsa, ben tok yatıyorsam, keyfime bakıyorsam benim Müslümanlığım tartışılır."



"Belediye başkanları hiç kimseyi ötekileştirmemeli"



Belediye başkanlarından iki şey istediğini belirten Kılıçdaroğlu, bunlardan birincisinin başkanların seçildikleri andan itibaren hiç kimseyi ötekileştirmemek olduğunu kaydetti.



Kılıçdaroğlu, belediye başkanının kendisine oy veren ya da vermeyen herkesi kucaklaması gerektiğine vurgu yaparak, "Belde halkına ve herkese eşit hizmet edeceksin ama yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yapacaksın. Oraya daha fazla hizmet götüreceksin. Orada açlık ve yoksulluk olmamalı. Orada kimse dilenmemeli, insanın onurunu ve itibarını koruyacaksın. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. İnsanın onurunu koruyacaksın. Bizim savunduğumuz birinci kural budur." ifadesini kullandı.



İkinci kurallarının da belediye başkanının bütçeyi kul hakkı gözeterek kullanması gerektiği olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:



"Belediye başkanımızın kazandığı andan itibaren bir bütçesi olacak. Bu parayı kul hakkını gözeterek kullanmalıdır. Yani her kuruşun hesabını belde halkına vermesi lazım. Harama ve israfa karşıyız, güzellikten ve kul hakkından yanayız. Bizim kimliğimiz ve kişiliğimiz budur. Biz herkesin inancına saygı gösteririz. Çünkü herkes Allah'a karşı sorumludur, kula değil. Kula kulluk yapmak günahtır. Biz herkesin ayağının tozu oluruz. Çünkü biz halka hizmet etmeye söz verdik. Haram parada gözümüz yoktur."



Belediye başkanlarından da bunu beklediklerini bildiren Kılıçdaroğlu, "Parayı yerinde ve millet için kullanırsanız, parayı yemez ve cebinize atmazsanız o zaman para her yerde yeter. Hizmet etmek için sınır yoktur. Belediye başkanı milletin parasını istediği gibi harcayamaz, onun hesabını vermek zorundadır. O nedenle biz deriz ki saraylardan yana değiliz, milletten yanayız. Milletin emrindeyiz, millet ne diyorsa ondan yanayız." diye konuştu.



"Siyasetçinin görevi, malı götürmek ya da devleti soymak değildir"



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, siyasetçinin halka hizmet etmek için siyaset yapma görevi olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Siyasetçinin görevi, malı götürmek ya da devleti soymak değildir. Ben size gelin CHP'ye oy verin demiyorum. Ben sizden sadece sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve öyle sandığa gidin istiyorum. Namuslu ve düzgün insanlardan yana oy kullanın, sizden bunu istiyorum. Bu ülke dünyanın en zengin ülkesidir. Maden, iklim, deniz, göller insan kaynakları açısından dünyanın en zengin ülkesiyiz ve nüfusumuzun yarısı genç. Peki nasıl oluyor da yoksulluk artıyor memlekette? Para desen para da var. Güzel bir memlekette yaşıyoruz ve memleketimizde birlikte yaşamak istiyoruz."



Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç da 81 eserin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, İslam Eserleri Müzesi hakkında katılımcılara bilgi verdi.



Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, toplu açılış töreni gerçekleştirildi.



Kılıçdaroğlu, daha sonra beraberindekilerle İslam Eserleri Müzesi'ni gezerek, dini eserler hakkında bilgi aldı.



Müzede, Hazreti Peygamber'in Sakal-ı Şerif'inin bulunduğu bölümün dua ve salavatlarla açılması sonrası Kılıçdaroğlu ebru sanatı yapımını izledi.



Kemal Kılıçdaroğlu, daha Çat Belediyesini ziyaret ederek, partililerle basına kapalı görüşme yaptı.