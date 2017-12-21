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Kemal Kılıçdaroğlu: Arap bakan özür dileyene kadar ilişkiyi kesmeliyiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Fahreddin Paşa'ya "hırsız" diyen BAE Dışişleri Bakanı özür dileyene kadar ilişkilerin kesilmesi gerektiğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Arap bakan özür dileyene kadar ilişkiyi kesmeliyiz

Gündemdeki konulara ilişkin açıklama yapan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “erken seçime hazırız. Bizim hedefimiz yüzde 50+1 değil yüzde 60” dedi. Kılıçdaroğlu kızının Ateşehir’deki evi ile ilgili iddialara cevap verdiği konuşmasında, “Kızımın milyon dolarlık denilen evini yüz bin dolara satmaya hazırız” dedi.

‘SOYLU PARTİMİZE GELMEK İSTİYOR AMA’

Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında konuştu. ‘Bizim partimize gelmek istiyor herhalde. Ama bizim kapımız yanar dönerlere kapalı’ dedi.

‘ÖZÜR DİLEYENE KADAR İLİŞKİLER KESİLMELİ’

Kılıçdaroğlu, Fahreddin Paşa’ya “hırsız” diyen BAE Dışişleri Bakanı özür dileyene kadar ilişkilerin kesilmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed’in Medine savunmasını yapan Fahreddin Paşa için “hırsız” ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, “Arap bakan özür dileyene kadar ilişkiyi kesmeliyiz” dedi.

Etiketler; #Fahreddin Paşa #chp #süleyman soylu #kemal kılıçdaroğlu
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