CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Erken seçim kamuoyunun beklediği erken seçim kaçınılmazdır diyen oturup tartıştığı bir seçim süreci değil. Sarayda oturan bir kişi karar verecek erken seçime gidilecek." dedi.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:



''Evlat acısı acıların en büyüğüdür o acıyı yaşayan bir baba olarak evlat acısının ne anlama geldiğini biliyorum. Sıralı olmayan ölüm her zaman acı getirir. Mesut Yılmaz'ın saygın bir devlet adamı kimliği vardır. Dün de cenaze törenine katıldık. Bir rahatsızlığının olmasının yol açtığı bir ölüm.



CENAZEDE ERDOĞAN İLE OLAN FOTOĞRAF KARESİ



Sıradan Sayın Erdoğan geliyordu geldi yerine geçti benim açımdan çok fazla bir şey ifade etmiyor. Sayın Erdoğan'ın cenazeye gelmesi de tabii önemli bir şey.



ERKEN SEÇİM İDDİALARI



Erken seçim için şartlar olgunlaş mı? Erken seçim şartları kimin için olgunlaştı? Erken seçim kamuoyunun beklediği erken seçim kaçınılmazdır diyen oturup tartıştığı bir seçim süreci değil. Tek adam rejiminin başlangıcını yaşıyoruz. Sarayda oturan bir kişi karar verecek erken seçime gidilecek. Biz erken seçime hazır mıyız? Hazırız.



ERKEN SEÇİM EMARELERİ GÖRÜYOR MUSUNUZ?



Ekonominin daha da kötüye gideceğini düşündükleri an erken seçime giderler. Ekonomi kötüye gidiyor. Eğer siz 15 yılda bir grup çevreye 620 milyar lira faiz ödüyorsanız sadece yurtdışına 146 milyar dolar faiz ödüyorsanız o ülkenin beli doğrulamaz. Bu geliri çiftçi almıyor emekli memur sanayici almıyor kim alıyor bu parayı? Biz hazırız seçim sırasında neleri söyleyeceğimiz hazır.



SEÇİM BARAJI VE İTTİFAK TARTIŞMALARI



Sayın Bahçeli'nin bu yöndeki açıklaması bence demokrasi açısından doğru. Ama hükümet bunu tercih etmeyecektir. Bahçeli bir çıkış yaptı acaba seçim barajı düşürülür mü diye ama yüzde 10 seçim barajını koruyacağız dediler.



Önümüzdeki süreç zaten bir ittifak süreci olacak. Tek adam rejimi, demokratik parlamenter sistem. Biz demokrasiden yanayız. Saray çevresi demokrasiden yana değil. Kim açık ve net demokrasiden yana tavır koyacak bu önemli. Türkiye Ortadoğu ülkeleri gibi olmalı diyorlarsa o çerçevede oturur düşünür ve kararlarını verirler. Ben hiçbir ülkücünün otoriteden yana olduğuna inanmıyorum. Demokrasi ülkücülerin olmazsa olmazıdır. Ülkücüleri ve milliyetçiler demokrasiden yana tavır alan gruplar olarak görüyorum. Bugün için herhangi bir ittifak söz konusu değil. Demokrasiyi savunanlara evet deriz. Kim demokrasiyi savunuyorsa demokrasiden yanaysa yargı bağımsızlığından yanaysa elbette nasıl reddedebiliriz.



AB İLE İLİŞKİLER



Niye fasıl açmalarını bekliyoruz oturalım biz açalım bütün düzenlemeleri yapalım AB'ye kardeşim ne konuşuyorsunuz biz hepsini yaptık zaten diyelim.



CHP'Lİ ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI'NIN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI



Her belediye başkanı hakkında inceleme de soruşturma da yapılabilir. Hiçbir zaman inceleme yaptılar diye özel bir eleştiri getirmedik. Olabilir dosyaları isterler soru sorarlar cevap verilir. İçişleri Bakanı'nın saydığı unsurların tamamında belediye başkanımız hakkında takipsizlik kararı verilmiş verilmese zaten bir şey demeyiz. Beraat ettiği konu yeniden soruşturuluyor. Danıştay da soruşturulmasına gerek yoktur kararı veriyor. Battal Bey bana dosyayı teslim etti. Mahkeme kararı var nasıl ikna olmayacağım? Yargı kararı kesinleşmiş. Siz Man Adası'nı tartışmadan uzak tutmak için böyle bir olaya başvuruyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nu neden bundan uzak tutacaklar? Belediye başkanlarının üzerinde baskı var. Bizim belediye başkanlarımızı baskılayarak onları iş yapamaz hale getirmek istiyorlar. Amaçları bu. İnadına bütün belediye başkanlarımız kendi belde halkına her türlü hizmeti vereceklerdir. Yolsuzluk varsa bize söylesinler, biz gideriz üstüne. Bir rezidansta kızımın 73 metrekarelik bir dairesi var. Değeri kaç lira gitsinler baksınlar. Gider başka yerden alır.



''1 KURUŞLUK BİR TORPİL VARSA SİYASETİ BIRAKIRIM''



1 kuruşluk bir torpil varsa ben siyaseti bırakırım. Mal varlığımı araştırın diyorum araştırmıyorlar. Niye araştırmıyorlar? Siyasi manevra da Binali Bey yapsın. Niye siyasi manevra yapmıyorlar? Gelin kardeşim eniştemin benim mal varlığımı araştırın desin. Neden korkuyorlar onlar korkuyorlar. Kızımın dairesi orada kızıma dedim şu basın mensuplarını çağır bir görsünler. Bekar bir kız girişi çıkışı kontrollü olduğu için oradan alındı. Belediye otobüsünün gitmediği bir yer. Benim boğazımdan aşağı haram lokma inmez. Onun çocukları mal varlığını açıklamıyor. Battal Bey'in eşi ön seçimle geldi. Kontenjandan gelmedi ki. Kızım tazminat davası açtı kazandı zaten kendisi avukat. Kızıma kesinlikle hiçbir CHP'li belediyenin davasını almayacaksın dedim. Bir ticari ilişki kesinlikle olmayacak. Sıradan vatandaş gelirse onun davasına bakacaksın o kadar. Bunların hepsine dikkat ediyoruz. Benim kızım avukat mütevazi daire alıyor NTV'ye de söyleyelim gitsin çekim yapsın orada. Bir sefer gittim evine bu kadar sıradan bir ev nasıl olur da milyon dolarlık versinler 1 milyon dolar hemen verelim. Hatta 500 bin dolar veya 100 bin dolar versinler hemen verelim.



''ONUN BASKISI BİZE VIZ GELİR''



CHP'li belediyelerde hiçbir şey yok verilmeyecek hesapları mı var? Hepsinin hesabı veriliyor. Ayıp olan şu Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat, doğrudan doğruya yargıya ve bürokrasiye talimat vererek onları kendi özel intikamını alması için aracı kılması yani devleti şantaj baskı unsuru olarak kullanıyor asıl acı olan bu. Kendisi acz içinde. O makamda oturan zat acziyetini baskı kurarak gidermeye çalışıyor. Onun baskısı bize vız gelir.



İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'NUN KILIÇDAROĞLU'NA YÖNELİK ''SEN BİTTİN'' SÖZÜ



Ona yanıt vermedim yanıt vermeye değmez çünkü en azından benim muhatabım olması ama parti sözcümüz ağzının payını verdi. Kalkacak beni tehdit edecek devletin gücünü kullanarak kim oluyorsun sen kimsin beni tehdit ediyorsun? FETÖ ile irtibatı da soruldu. Özgür Bey açıklayacak zaten. Bir kişi çok sık parti değiştirirse o kişinin kişiliği her zaman tartışma konusu olur. Özgür Bey gensoru tarihine kadar süre verdi. Düne kadar Erdoğan hakkında ağıza alınmayacak her şeyi söyleyen bir adam nasıl gelir de İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturur? Dün söylediğini bugün nasıl yalarsın? Bunlar kendi çukurlarında debelenip dururlar.''



YURTDIŞINA PARA TRANSFERİ POLEMİĞİ



Bir para transferi var mı? Var. Bu Mustafa Erdoğan ile ilgili Swift. Gönderici Türkiye Halk Bankası. Paranın miktarı her şeyi burada yazılı. Para çıkıyor. Alıcı da var gönderici de var. Bu para bir şekliyle gidiyor geliyor. Bunun bir şirket satışı olduğu söylendi. Kim söyledi? Erdoğan söyledi. Bu şirket satışı kime diye sorduk. Bu ana kadar cevabını almış değiliz. Bellway Limited'in sermayesi 1 sterlin. Para transferi 15 milyon dolar. Nasıl oluyor bu? Belgeler sahtedir dediler birisi de sarayın avukatı onu da baroya şikayet ettik belgeyi görmeden nasıl sahtedir der? Bu şirket satışıdır dediler peki hangi şirket? Man Adası'nda niye şirket kurarsınız siz? Kılıçdaroğlu tüyü bitmemiş yetimin hakkını sormak zorundadır. Şirketin adını bana söylemek zorundadır. Kime sattınız bu şirketi?



BU BELGELER SİZE NASIL GELİYOR?



Bize çok belge gelir. Bazen posta ile bazen elden verilir. Hiçbir belgeyi check etmeden kullanmayız. Önce dekontlar geldi sonra swift kayıtları geldi. Yüzde 100 doğru. Bunlar da sahte olabilir dedik başka kanallardan da check ettik. Balbey Limited'in internet sitesine girdik. Benim adım nasıl Kemal ise bunların hepsi yüzde 100 doğru. Şimdi araya devletin istihbarat teşkilarını sokuyorlar. Bu ülkede namuslu on binlerce bürokrat var. Hırsızlığı yolsuzluğa tamammül edemeyen insanlar var.''