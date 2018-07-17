CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:



ODTÜ'den öğrenci olmak başlı başına bir ayrıcalıktır. ODTÜ'lüler taşıdığı pankartlarda şiddet yoktur. ODTÜ'lü zekası vardır. Onun da farkına varmak için zeki olmak gerekiyor.



ODTÜ'de herkes birbirne hocam der, çünkü kimse kimseden üstün değildir. Herkesin birbirinden öğreneceği şeyler vardır. Ne reis derler ne de başkan ikisine detahammül edemezler. Penguen dergisinde yayınlanan bir karikatürü taşıyor öğrenciler. Efendim neymiş, bunu neden taşıdınız cumhurbaşkanına hakaret.



Ben bugün bütün arkadaşlarımdan istirham ediyorum, bugün benim twitter hesabımdan bu karikatr yayımlanacak, bütün arkadaşlarım da paylaşsınlar.



Gelelim ana konumuza, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılını andık.



Bir mesaj yayınladık. 15 Temmuz halkın destanıdır diye bazıları eleştirdi. Bilal'e anlatır gibi anlatıyorum;



İki 15 temmuz var 1, halkın 5 Temmuz'u, 2 Saray'ın 15 Temmuz'u. Halkın 15 Temmuz'u halk direnme hakkını kullanıyor. Başta CHP olmak üzere burada bomba ve kurşun altında görevini yaptılar ve bu girişimi püskürttüler. Gazi meclis şanına uygun olarak mücadele ettiler.



Bir de sarayın 15 Temmuz'u var. Sarayın 15 Temmuz'u ise, 20'sinde yani 5 gün sonra sivil darbe yaparak gerçekleşmiştir. 2 konuyu çok iyi anlatmamız lazım. Daha ayrıntılara gireceğim, ama kimse unutmasın 2 ayrı 15 temmuz vardır. Halkın ve Saray'ın 15 Temmuzu. Sarayın 15 Temmuz'u kontrollü darbe sonucu ortaya çıkan 15 Temmuz'dur.



ulusal.com.tr





