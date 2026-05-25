Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de yaşananlar hakkında ilk kez konuştu! "Bundan daha kötü..."

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği "mutlak butlan" kararıyla hukuken yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, dün parti genel merkezinin tahliye süreci sırasında yaşanan arbede ve hareketli saatlere ilişkin sessizliğini bozdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de yaşananlar hakkında ilk kez konuştu! "Bundan daha kötü..."
Yayınlanma:

 Kendisini ziyaret eden milletvekilleriyle görüşen Kılıçdaroğlu, genel merkez önündeki tablodan duyduğu rahatsızlığı ilk kez dile getirdi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 ekranlarında katıldığı canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kapalı kapılar ardında milletvekillerine yaptığı o çok konuşulacak açıklamaların detaylarını aktardı.

"Parti Tarihinde İlk Kez Milletvekilleri Binaya Alınmadı"

Barış Yarkadaş’ın aktardığı bilgilere göre, dün genel merkez binasına girişlerin engellenmesi ve kapıların kilitlenmesiyle ortaya çıkan manzarayı eleştiren Kılıçdaroğlu, şu ifadelerle tepkisini gösterdi:

"CHP tarihinde ilk kez milletvekilleri, PM (Parti Meclisi) üyeleri ve YDK (Yüksek Disiplin Kurulu) üyelerimiz parti binamıza alınmadı. Bundan daha kötü ne olabilirdi?"

"Sonuna Kadar Uzlaşma Aradık, Bu Tabloya Biz Yol Açmadık"

Sürecin kriz noktasına gelmemesi için son ana kadar diyalog zeminini zorladıklarını belirten Kılıçdaroğlu, sorumluluğun karşı tarafta olduğunu ima ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz sonuna kadar uzlaşma yolu aradık. Birlikte karar verme yolu aradık. Ancak tüm bu çabamız arkadaşlarımız tarafından karşılıksız bırakıldı. Ve ortaya benim de çok rahatsız olduğum bu tablo çıktı. Ancak bu tabloya kesinlikle biz yol açmadık."

Milletvekillerine Talimat: "Kırıcı Olmayın, Sükunet Çağrısı Yapın"

Yaşanan gerilimin ardından parti tabanında ve örgütlerde kaos oluşmaması için kurmaylarına net bir talimat veren Kemal Kılıçdaroğlu, yapıcı olunması gerektiğinin altını çizerek şu çağrıda bulundu:

"Lütfen parti örgütlerimize, vatandaşlarımıza, parti üyelerimize, herkese sükunet çağrısı yapın. Sizler de buradan dışarı çıktığınızda kırıcı olmayın, yapıcı olun."

AFAD ve Kandilli Rasathanesi peş peşe güncelliyor! 25 Mayıs 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesiAFAD ve Kandilli Rasathanesi peş peşe güncelliyor! 25 Mayıs 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesiYurt
Gazete manşetleri 25 Mayıs PazartesiGazete manşetleri 25 Mayıs PazartesiGündem
chp kemal kılıçdaroğlu
Günün Manşetleri
DSÖ alarm verip risk seviyesini "Çok Yüksek"e çıkardı!
Zeugma mozaiğinin eksik parçası yurda döndü
Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de yaşananlar hakkında ilk kez konuştu!
Göç İdaresi, AFAD ve İçişleri Bakanlığı...
Türkiye ve 7 ülkeden Siyonist rejime sert tepki
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
CHP Genel Merkezi'ndeki provokasyona yargı freni!
Genel merkez tahliye edildi: Kılıçdaroğlu dönüyor...
Doğal gaz, motorin ve elektrik için peş peşe kritik kararlar
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan
Çok Okunanlar
Gazete manşetleri 25 Mayıs Pazartesi Gazete manşetleri 25 Mayıs Pazartesi
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Altın fiyatlarında hareketlilik! 25 Mayıs Pazartesi güncel rakamlar Altın fiyatlarında hareketlilik! 25 Mayıs Pazartesi güncel rakamlar
AFAD ve Kandilli Rasathanesi peş peşe güncelliyor! AFAD ve Kandilli Rasathanesi peş peşe güncelliyor!
Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı: İstanbul Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı!