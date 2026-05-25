Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de yaşananlar hakkında ilk kez konuştu! "Bundan daha kötü..."

Kendisini ziyaret eden milletvekilleriyle görüşen Kılıçdaroğlu, genel merkez önündeki tablodan duyduğu rahatsızlığı ilk kez dile getirdi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 ekranlarında katıldığı canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kapalı kapılar ardında milletvekillerine yaptığı o çok konuşulacak açıklamaların detaylarını aktardı.

"Parti Tarihinde İlk Kez Milletvekilleri Binaya Alınmadı"

Barış Yarkadaş’ın aktardığı bilgilere göre, dün genel merkez binasına girişlerin engellenmesi ve kapıların kilitlenmesiyle ortaya çıkan manzarayı eleştiren Kılıçdaroğlu, şu ifadelerle tepkisini gösterdi:

"CHP tarihinde ilk kez milletvekilleri, PM (Parti Meclisi) üyeleri ve YDK (Yüksek Disiplin Kurulu) üyelerimiz parti binamıza alınmadı. Bundan daha kötü ne olabilirdi?"

"Sonuna Kadar Uzlaşma Aradık, Bu Tabloya Biz Yol Açmadık"

Sürecin kriz noktasına gelmemesi için son ana kadar diyalog zeminini zorladıklarını belirten Kılıçdaroğlu, sorumluluğun karşı tarafta olduğunu ima ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz sonuna kadar uzlaşma yolu aradık. Birlikte karar verme yolu aradık. Ancak tüm bu çabamız arkadaşlarımız tarafından karşılıksız bırakıldı. Ve ortaya benim de çok rahatsız olduğum bu tablo çıktı. Ancak bu tabloya kesinlikle biz yol açmadık."

Milletvekillerine Talimat: "Kırıcı Olmayın, Sükunet Çağrısı Yapın"

Yaşanan gerilimin ardından parti tabanında ve örgütlerde kaos oluşmaması için kurmaylarına net bir talimat veren Kemal Kılıçdaroğlu, yapıcı olunması gerektiğinin altını çizerek şu çağrıda bulundu:

"Lütfen parti örgütlerimize, vatandaşlarımıza, parti üyelerimize, herkese sükunet çağrısı yapın. Sizler de buradan dışarı çıktığınızda kırıcı olmayın, yapıcı olun."