CHP grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Eren Erdem'in tutukluluğu ile ilgili "Eren Erdem tam bir kumpas mağduru. Bunun takipçisi olacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Eren Erdem'in tutukluluğuyla iligi olarak "Eren Erdem tam bir kumpas mağduru, hayatı FETÖ'yle mücadeleyle geçti. FETÖ'ye üye olmamakla beraber yardımla suçlanıyor. Bir gizli tanığın şikayeti üzerine dava açılıyor. Mahkeme kumpas olduğunu gördü tahliye verdi, savcı itiraz etti gece mahkeme toplandı kaçma şüphesiyle tutuklandı. Niye kaçsın, suçlu insan kaçar Eren Erdem suçlu değil ki. Bunun da takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.