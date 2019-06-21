Kemal Kılıçdaroğlu: Demirtaş'ın hapiste ne işi var?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın "Kürdistan" ifadesi ile ilgili konuştu, Selahattin Demirtaş'ı savundu. Kılıçdaroğlu "Demirtaş'ın hapiste ne işi var?" diye sordu.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın bu ifadeleri, CHP Genel Başkanı'nın gündemindeydi.



Kemal Kılıçdaroğlu, Duvar'a yaptığı açıklamalarda, Yıldırım'ın açıklamaları üzerinden, Selahattin Demirtaş'ı savundu.



“Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan Aralık 2018'de onanmış 4 yıl 8 sekiz aylık hapis cezası bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş için "Ne işi var hapiste" de dedi Kılıçdaroğlu.

Kılıçdaroğlu, "(Binali Yıldırım) Diyarbakır’a gidip Kürdistan sözcüğünü kullanıyor, ama Selahattin Bey, aynı sözcüğü kullanıyor diye beyefendiyi hapse attırıyor. Aklın, mantığın alacağı bir şey mi? Kürdistan ifadesini kullandı diye parlamentodan milletvekili atılıyor, ama eski başbakan, eski meclis başkanı, eski ulaştırma bakanı kullandığında hiçbir şey olmuyor. Ne yargısı ne savcısı ne hâkimi hiçbiri harekete geçmiyor. İyi de o adamı (Demirtaş) neden içeriye attınız? Selahattin Bey’in ne işi var hapiste? Hiçbir siyasetçi, siyasal düşüncelerinden ötürü içeri atılmamalıdır. Ortaçağ’ın anlayışıyla Türkiye’yi 21’inci yüzyılda yönetemezsiniz." ifadelerini kullandı.





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