Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüşecek mi? İmamoğlu'ndan da Kılıçdaroğlu'na yanıt geldi

Cumhuriyet Halk Partisi içinde ayrışma derinleşiyor. Genel başkanlık yarışını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile akşam yemeğinde buluştu.

Görüşme talebinin Mansur Yavaş'tan geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu "Elbette oturacağız, yemek yiyeceğiz, konuşacağız. Türkiye'nin dünya kadar sorunları var. Bölgenin dünya kadar sorunları var. Oturup konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşme haberleri de soruldu. İmamoğlu tarafından bir görüşme talebi olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Talep olursa elbete görüşürüz . Bizim partili arkadaşlarımız. Oturacağız, konuşacağız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun "Bir yemekte sohbet etmeyi arzu ederim dedim" sözleri ve çarşamba günü görüşüleceğine dair haberlere ise "Onların hepsi asparagas. Böyle bir şey yok" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına yanıt verdi. İmamoğlu "Buluşuruz, buluşacağız. Bugün olur, bir hafta sonra olur" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, buluşma haberlerinin CHP örgütünü rahatsız ettiğini de söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise görüşmeleri normalleşme kapsamında değerlendirdi. Özgür Özel, "Bu çok iyidir. önceki genel başkanla birlikte büyükşehir belediye başkanlığı yapmış arkadaşlar yemek yemiyorlarsa, sohbet etmiyorlarsa bunun haber değeri vardır. Yemeğin haber değeri olması demek ki bu konularda bizim de normalleşmeye ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor." dedi.