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Kemal Kılıçdaroğlu Genel Kurmay Başkanı ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'den patlamayla ilgili bilgi aldı

Kemal Kılıçdaroğlu Genel Kurmay Başkanı ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'den Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamayla ilgili bilgi aldı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamayla ilgili Genelkurmay Başkanı Güler'i telefonla aradı.

Patlamayla ilgili bilgi alan Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve acılı ailelerine sabır, yaralı askerlere acil şifa dileklerini iletti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde önceki gün kaza sonucu meydana gelen patlamada 7 asker şehit olmuş, 25 asker yaralanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #şemdinli #Hakkari #patlama #süngü tepe üs bölgesi #genelkurmay başkanı #kemal kılıçdaroğlu
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