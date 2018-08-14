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Kemal Kılıçdaroğlu: Hepimiz aynı gemideyiz ama...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Hepimiz aynı gemideyiz.' diyorlar. Doğrudur. Ama tek adam rejiminde geminin kaptanı, başmakinisti, çarkçıbaşısı, güverte reisi, makine lostromosu, yağcısı, kamarotu, aşçısı aynı kişi… Bir kişi koca gemiyi tek başına, kazasız belasız güvenli bir limana götürebilir mi?' dedi

Kemal Kılıçdaroğlu: Hepimiz aynı gemideyiz ama...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, 'Hepimiz aynı gemideyiz.” diyorlar. Doğrudur. Ama tek adam rejiminde geminin kaptanı, başmakinisti, çarkçıbaşısı, güverte reisi, makine lostromosu, yağcısı, kamarotu, aşçısı aynı kişi… Bir kişi koca gemiyi tek başına, kazasız belasız güvenli bir limana götürebilir mi?' diye sordu. 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı görselde şu sözlere yer verildi;
Dedik ki;
Ekonomim dış şoklara karşı dayanıklı olması için; tutarlı, sürdürülebilir ekonomik politikalar üretmek gerekiyor. Bunun için de devlette bozulan liyakat sisteminin yeniden inşa edilmesi lazım."
"Hepimiz aynı demideyiz" diyorlar. Doğrudur.
Ama tek adam rejiminde geminin kaptanı, başmakinisti, çarkçıbaşısı, güverte reisi, makine lostromosu, yağcısı, kamarosu, aşçısı aynı kişi... Bir kişi koca gemiyi tek başına, kazasız belasız güvenli bir limana götürebilir mi?
Aklı olan buna inanır mı?
Ne diyorduk, "Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor."


Etiketler; #Kemal Kılıdaroğlu
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