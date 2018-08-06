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Kemal Kılıçdaroğlu için imza veren vekil de kurultay istedi

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapan 129 vekil arasında yer alan Kazım Arslan'dan kurultay çağrısı geldi

Kemal Kılıçdaroğlu için imza veren vekil de kurultay istedi

CHP'de yaşanan Olağanüstü Kurultay sürecinde geçtiğimiz günlerde 129 vekil Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaparak kurultay istemediklerini bildiren bildiriye imza atmıştı.


129 vekil arasında yer alan CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada kısa sürede kurultayın toplanması çağrısında bulundu.

CHP'li Arslan'ın kurultay mesajı şöyle: 
"Gelinen noktada CHP Kurultayı mutlaka yapılmalıdır.Toplanan imzalar yeterli olmasa bile,daha önce 604 imzayı getirin kurultayı yapalım diyen Genel Merkezimizin hukuken yeterli sayı az olsa bile,siyaseten daha fazla tartışmaya meydan vermeyerek kısa sürede kurultayı toplamalıdır."

Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #chp
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