CHP'de Olağan Büyük Kurultaya saatler kala Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 81 il başkanını Ankara'da topladı. CHP lideri, kurultayda yaşanabilecek provokasyonlara yönelik dikkatli olunmasını istedi. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi aday listesi için de başkanların görüşünü aldı

CHP'de Genel merkez ile parti içi muhalefet hafta sonu yapılacak 36'ıncı Olağan Büyük Kurultay öncesi son hazırlıklarını yapıyor.



3 ila 4 Şubat tarihlerinde yapılacak kurultaya saatler kala Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu 81 il başkanını Ankara'ya çağırdı.



Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı il başkanlarıyla toplantı yapan Kılıçdaroğlu, bazı taleplerde bulundu.



Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre Kılıçdaroğlu, başkanlardan kurultayın bayram havasında geçmesi için provokasyonlara yönelik dikkatli olunması talimatını verdi. Farklı görüşlerden çeşitli sloganların atılabileceğini belirten Kılıçdaroğlu, bu durumlarda alkışla yanıt verilmesini, tahriklerden uzak durulmasını istedi.



Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu il başkanlarıyla Parti Meclisi aday listesine ilişkin de görüş alışverişi yaptı. Binin üzerinde üyelik başvurusunun bulunduğu PM için 60 kişi seçilecek. Bu arada CHP'li 5 vekil kurultayda delegelerin oyuna sunulmak üzere bir tüzük değişikliği teklifi hazırladı. Teklifte, 60 kişilik PM üye sayısının 80'e çıkarılması isteniyor.



Parti içi muhalefet de diğer yandan çalışmalarını sürdürüyor. Genel Başkanlığa adaylığını duyuran Muharrem İnce, Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağoğlu arasından sadece İnce'nin yeterli sayıya ulaştığı belirtiliyor.



Delegelere yapılan baskıdan şikayet eden İnce cephesinin kurultay günü nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu.



HABER: ÜNSAL ERGEL- GÜRKAN DEMİR

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