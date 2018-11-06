CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin "iktidar gözetiminde" ülkeden çıktıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, Acil olmadıkça hastanelerde ameliyatların da yapılmadığını ifade etti. Erdoğan'ın maaşına yapılan %26.6 zammı da değerlendiren Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan paralar nerede" diye sordu.

İddianamesi dahi olmayan Osman Kavala bir STÖ'nde çalışıyor. 1 yıldır tek kişilik bir odada. Neymiş Anayasal düzeni ve devleti devirmeye teşebbüs suçu. Bunun için acaba içerden birisinin telefon mu etmesi lazım? Hakime talimat mı verilmesi lazım? Bu hakimlerde din vicdan yok mu? 1 yıldır tek kişilik odada tutuluyor.



Eren Erdem aynı şekilde. Yurtdışına çıkacak diye tutuluyor. Defalarca yurtdışına gidip gelmiş birisi nasıl oluyorda içeride? Ama uyuşturucu baronları dışarıda.



Adalete güven sarsılıyor. Adalete olan güveni sarsanlar adaleti dağıtan hakimlerdir.



Berkin Elvan'ın cenazesine katıldı diye 11 aydır bir öğrencimiz içeride. Berkay Ustabaş. Niçin? Çünkü uyuşturucu baronu değil. Aynı şekilde 85 yaşında bir kadın. Adını bilmiyorum, tansiyonu var ve cezaevinde kalamaz raporu var. Ama bu da içeride. Niçin? Bununda parası yok. Bunlar adaleti yıpratan olaylardır. Bu kadar haksız uygulamalara yol açan yargıçların o görevden alınması lazım.



Adalet çökünce ne olur? İktidardaki siyasette çöker. Nasıl mı ? Kaşıkçı cinayeti. Adamlar programlarını yaptılar Suudi Arabistan'dan geldi katiller, otele yerleştiler, kurban 2 gün sonra gelecek dediler, öldürüp gittiler. Ellerini kollarını sallayarak ta çıktılar Başkonsolos dahil.



Ses kayıtları olacak, başka bir iddiaya göre görüntülerde olacak, ama katillerin gitmesine izin verilecek. Niçin izin veriliyor? Papaz nasıl gittiyse katillerde öyle gitti bunu hiç kimse unutmasın. Papaz uçtu. 15 kişilik katil ordusu geldi, cinayeti işledi iktidarın gözetiminde VIP'den çıkıp gittiler.



Ben "hangi gerekçeyle bunları serbest bıraktın" dediğimde AKP'nin sözcüsü "Erdoğan Kaşıkçı cinayetini örtmeye çalışıyor" diyor. Pes vallahi. Katillere göz yumanlar, Türkiye'den ellerini kollarını sallayarak çıkmalarına imkan sağlayanlar bu cinayetin ortağıdır. Merkel'e teslim oldun Trump'a teslim oldun Macron'a da teslim oldun. Hani sen dünya lideriydin? Oyuncak lider. Sen bu gazetecinin nasıl öldürüldüğünü biliyordun



Papazı bırakmayacağım diyordu. "Bu can bu tende kaldığı sürece bırakmayacağım" diyordu. Ne oldu bıraktılar. En son Suudiler telefon etti. 15 katili birden bıraktı.



Berat Albayrak şu açıklamayı yapıyor, "saldırılar pazar günü yabancı bir ülkenin başkentinde planlandı" Bu ülkeye karşı bir operasyon yapılıyorsa hep beraber topyekün mücadele etmemiz lazım. Arkadaşlarım TBMM'ne dilekçe verdiler. Eğer Türkiye Cumhuriyet devletine karşı bir ülkenin başkentinde bize operasyon yapılıyorsa bunu açıklamanız lazım. Açıklamazsanız yalan söylüyorsunuz demektir.



Ameliyatlar neden yapılmıyor? Ameliyat eldivenleri bile hasta yakınlarından isteniyor. Acil olmadıkça ameliyatlar yapılmıyor. SMA hastaları var, 1 doz ilaç 125 bin dolar. Annenin önünde çocuk ölüyor ve anne bunu çaresizce seyrediyor. Soruyorum, bu çocukları annelerin gözleri önünde neden ölüme mahkum ediyorsunuz. Eğer sizde adalet insan sevgisi varsa bunu sağlayın. Herkes topu birbirine atıyor. Biri sosyal güvenliğe, biri başbakanlığa biri başka bir yere. Niçin? Çünkü Türkiye iyi yönetilmiyor. İlaç ateş pahası ama mutfakta da yangın var.



Maaşlar arttı mı? hayır. Herşey ateş pahası gidin markete bakın.



15 Temmuz şehit ve gazileri için toplanan para nerede? Neymiş vakıf kurulacakmış. Vakıf dediğin 1 ayda kurulur. Aradan yıllar geçti nerede bu para?



Her ay alıyorsun 59 bin lira. Bir de emekli maaşı alıyorsun, üstüne bir de %26.6 zam alıyorsun. Peki ayda 1600 lira ile bu gariban işçi nasıl geçinecek bunu düşünen var mı?



