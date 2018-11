CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, beraberindeki Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Parti Örgütünden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile İYİ Parti Genel Merkezine geldi.

Kılıçdaroğlu'nu parti girişinde Genel Sekreter Cihan Paçacı ile Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu karşıladı.

Akşener'in makam odasında, parti heyetlerinin de katılımıyla basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Görüşmenin bir bölümünü ise Kılıçdaroğlu ve Akşener baş başa yaptı.

Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu İYİ Parti'den ayrılırken Seyit Torun ve Cihan Paçacı ortak basın açıklaması yaptı.

Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiğini, çözülmesi gereken önemli problemlerinin bulunduğunu belirten Torun, içinde bulunulan süreçte ekonomik krizin her geçen gün etkisini ve şiddetini artırdığını, mutfakta ve her alanda yangınların olduğunu ileri sürdü.

Gerek dış gerekse iç politikada çözülmesi gereken çok önemli konuların olduğunu dile getiren Torun, "Sayın iki genel başkan bu konular üzerinde durdular. Genel konular değerlendirildi ve elbetteki bir siyasi sorumluluk içerisinde görüş alışverişinde bulunuldu. Çözüm üretmemiz gereken konular var. Bu anlamda bir görüş alışverişinde bulunuldu, bir genel değerlendirme yapıldı." dedi.



"Milletimiz umutsuzluğa kapılmasın"

Cihan Paçacı da ziyaretlerinden dolayı CHP heyetine teşekkür ederek, son derece verimli bir toplantının gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye'nin çok sıkıntılı ve buhranlı bir dönemden geçtiğini söyleyen Paçacı, özellikle ekonomik anlamda çok büyük sıkıntıların olduğunu savundu.

Görüşmede, Türkiye'nin başta ekonomi olmak üzere diğer temel sorunları konusunda her iki partinin genel bir görüş alışverişinde bulunulduğunu belirten Paçacı, şunları söyledi:

"Daha sonra önümüzdeki 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçiler konusunda genel anlamda bir görüş alışverişinde bulunulmuştur. Milletimiz şu an itibarıyla geleceğinden umutlu değildir ancak şunu ifade etmek gerekir ki Türkiye'nin iki büyük partisi bir araya gelerek temel meseleler konusunda ortak mutabakatlar temin etmiştir. Ve bu genel mutabakatlar çerçevesinde milletimiz umutsuzluğa kapılmasın. Bu toplantı hem CHP olarak hem de İYİ Parti olarak geleceğe daha umutla bakmamızı sağlamıştır."



"Genel bir görüş alışverişi"

Açıklamalarının ardından Torun ve Paçacı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Yerelde iş birliği konusunda bir değerlendirme yapıldı mı?" sorusu üzerine Paçacı, "Genel bir görüş alışverişinde bulunulmuştur, onun ötesinde şu an için söylenecek fazla bir şey yoktur." dedi.

"Görüşmeler devam edecek mi?" sorusuna Paçacı, "Tabii ki Türkiye'nin birçok problemi var, bu problemlerin çözümü için iki büyük siyasi parti her zaman bir araya gelebilir. İhtiyaç hasıl olduğunda bu birliktelik veya bu görüşme gerçekleşecektir." yanıtını verdi.

"İki parti birlikte mi hareket edecek?" sorusuna Paçacı, görüşmede yerel seçimler açısından detaya girilmediğini kaydetti.

"Bir teknik heyet oluşturma söz konusu mu?" sorusu üzerine Paçacı, "İhtiyaç hasıl olduğunda olabilir." dedi.



"Takvime bağlanması önemli değil"

"Aday isimleri gündeme geldi mi?" şeklindeki soruya ise Seyit Torun, "Adaylar konusuna girilmedi, sadece genel değerlendirme yapıldı. İki genel başkan da bir siyasi sorumluluk içerisinde, genel olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunların çözümü noktasında bir değerlendirme yaptı." yanıtını verdi.



"CHP ve İYİ Parti'nin diğer partilerle de teması olacak mı?" sorusu üzerine Torun, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in gelecek günlerde tekrar bir araya gelebileceğini ancak diğer partilerle görüşme konusunda bir şey diyemeyeceğini söyledi.



"CHP ve İYİ Parti'nin bir dahaki görüşmesi konusunda bir takvim belli mi?" sorusuna Torun, "Hayır, bir takvim söz konusu değil, ihtiyaç halinde... Türkiye'nin içinde bulunduğu süreç gerektirdiği anda bunun bir takvime bağlanması önemli değil her an gelinebilir." karşılığını verdi.