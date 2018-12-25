CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Açıklanan asgari ücret hakkında "neden 2200 lira yapmadılar" diye soran Kılıçdaroğlu, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e açılan soruşturma hakkında da "seni herkes eleştirebilir haddini bileceksin" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:



Hristiyan vatandaşlarımızın Noel yortusu da kutlu olsun. Kimliği ne olursa olsun ülkemizde barış içinde yaşamak istiyoruz. 81 milyon aynı ülküyle yürüyecek. Hedefimiz budur.



Mustafa Kemal'e saldırmak isteyenler, İnönü'ye saldırıyorlar. Devlete hizmet eden bir kişiye saldırmak asla doğru değil. İnancımızda da yeri yok



Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e açılan soruşturma



Demokrasilerde aykırı kişiler vardır. Aykırı kişilerin başında sanatçılar gelir. Onlar gücün önünde eğilmezler. Gücün önünde eğilenlere zaten sanatçı denmez. Sanatçı dik ve onuruyla durur.Metin Akpınar ve Müjdat Gezen‘e yapılanları kabul etmiyoruz. Seni herkes eleştirebilir. Haddini bileceksin. Orada beni daha çok eleştirdiler, ben bir şey diyor muyum? Bir yanlışımız vardır elbette dile getirilir. Ama siz buna tahammül edemiyorsunuz!



Anayasa sana tarafsız olman gerektiğini söylüyor. Sen tarafsız mısın? Müsvedde diyor bir de. Müsveddenin ne olduğunu öğrenmek istiyorsan aynaya bak gerçek müsveddeyi göreceksin! Kenan Evren’den senin ne farkın var? O zaman da aydınlar tutukluydu, bu zaman da. O zaman da parayı veren dışarı çıkıyordu, bugün de. Demokrasi konusunda aşık atılamayacak tek parti var, o da Cumhuriyet Halk Partisi’dir.



Asgari Ücret



Asgari ücreti açıkladılar 2020 lira yaptılar, neden 2200 yapmadılar? Efendim Kılıçdaroğlu susar mı dediler. Susar mı hayır. Bütün belediyelerimizde net 2200 lira maaş ödeyeceğiz. Yeni kazanacağımız belediyelerde de 3 aylık farkı çalışanlara vereceğiz. Hiçbir işçinin kılına dokunmayacağız, işini yaptığı sürece her işçi çalışacak siyasi düşüncesi ne olursa olsun. Kazanacağımız bir belediyede bir işçimiz işten çıkarılırsa o işçi gelsin beni bulsun. Çalışanların yüzde 40'ı asgari ücretli. Peki bu bütçe asgari ücretin altında çalışan bir milyonun üzerinde çalışanlara ne veriyor? İnşaatlarda çalışanlara ne veriyor? Orman köylüleri,mevsimlik işçiler,çöpten kağıt toplayanlar bunların sözcüsü kim,biziz!



