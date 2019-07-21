CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı sarayda oturuyor" sözleri nedeniyle fezleke hazırlandığı ortaya çıktı. 15 Mayıs'ta hazırlanan fezlekede; Kılıçdaroğlu'nun onur, şeref ve saygınlığı rencide edecek şekilde Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlediği belirtildi.

12 Aralık 2018'de bu sözleri kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na fezleke hazırlandığı ortaya çıktı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu'nun, fezlekeyi 15 Mayıs 2019'da düzenlendiği belirtildi. Fezlekede, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı FETÖ'ye mensup veya çıkarlarına uygun çalışmalara bulunan bir kişi olarak gösterdiği ifade edildi. Kılıçdaroğlu'nun onur, şeref ve saygınlığı rencide edecek şekilde Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlediği kaydedildi.



Fezlekede, yasama dokunulmazlığının milletvekillerine mutlak bir koruma sağlamadığı, Meclis tarafından dokunulmazlıkların kaldırılabileceği bildirildi.



Peki, yasama dokunulmazlığı nedir ve nasıl kalkar? Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Bu işlemlerin yapılabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması ve bunun içinse savcılığın öncelikle bir fezleke hazırlaması gerekli. O fezleke Adalet Bakanlığı'na oradan da Meclis Başkanlığına gönderilir.



Başkanlık ise fezlekeyi Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşturulan Karma Komisyona havale eder.



Karma Komisyon ise her siyasi partiden gelen üyeler arasından kura ile bir Hazırlık Komisyonu oluşturur. Hazırlık Komisyonu da fezlekeyi inceleyip tekrar Karma Komisyona gönderir. Karma Komisyon raporlar doğrultusunda dokunulmazlığın kaldırılmasını isterse şayet dosya Genel Kurul'a gelir.



Genel Kurul'da da yapılacak oylamaya göre dokunulmazlık ya kalkar ya da devam eder. Oylamada ise oturuma katılanların salt çoğunluğu aranır.





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