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Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişmeler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i serbest bırakıldı. Olayın yaşandığı köyün muhtarı "Özür dileyeceğiz" açıklaması yaptı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gideceğiniz yeri etraflıca düşünün" açıklaması geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişmeler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının yankıları sürüyor. Hem siyaset gündeminde hem adli boyutta yeni gelişmeler yaşandı.

Kılıçdaroğlu'na saldırdığı iddia edilen 9 kişiden 8'i serbest bırakıldı.

Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün adlı zanlının gözaltı süresi ise uzatıldı.

Bu arada CHP saldırıyla ilgili yeni bir adım attı. Olayla ilgili meclise araştırma önergesi verildi. Kılıçdaroğlu da saldıranlardan şikâyetçi oldu.

CHP'de bir araştırma komisyonu da kuruldu. 7 kişilik komisyon ilk etapta saldırıya karışan 37 kişiyi tespit etti. Çalışma Perşembe günü  ilgili kurumlara sunulacak. 

Kılıçdaroğluna geçmiş olsun ziyaretleri de devam etti. Ziyaretlerde ittifak vurgusu öne çıktı.

Saldırının yaşandığı köyün muhtarı Halil Kökmen de konuştu. 

Kılıçdaroğlunu aramayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ise dikkat çeken bir açıklama geldi. Erdoğan "Gitmeden sorsaydı" dedi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #kemal kılıçdaroğlu
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