CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin operasyonuna dair konuştu. Kılıçdaroğlu, "Burseya dağına bayrak dikmek işgal değildir. Afrin, Türkiye'nin mücadelesi. TSK, ikinci planda olmamalı. Suriye ile doğrudamn ilişki kurulmalı" dedi

Suriye Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 10. gününde başarıyla sürüyor.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, harekata dair açıklamalar yaptı.



Kontrol altına alınan Burseya dağıyla iglili konuşan Kılıçdaroğlu "Burseya dağına bayrak dikmek işgal değildir" ifadelerini kullandı.



Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin'in Türkiye'nin mücadelesi olduğunu ifade etti.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili de konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "TSK, ikinci planda olmamalı" dedi.



Kılıçdaroğlu, "Suriye ile doğrudan ilişki kurulmalı" açıklamasını yaptı.



Kılıçdaroğlu şunları söyledi:



ÖSO



TSK'nın başarısını başkasına ipotek edemezsin. TSK'nın adının ÖSO ile birlikte anılması ağrıma gidiyor.



SEÇİM BARAJI



Yüzde 3 olur 5 olur. Yüzde 10 barajı demokrasinin önünde engeldir.



SEÇİM İTTİFAKI DÜZENLEMESİ



Demokrasiye katkı verecekse destek veririz.



SURİYE



Suriye ile ilgili ilişkilerin düzeltilmesi için adım atılmalı. Suriye'ye gidip gitmeme konusunu değerlendiriyoruz.



CUMHURBAŞKANI ADAYI



Yeri ve zamanı geldiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.



ORTAK ADAY



CHP olarak hiçbir zaman ortay aday arayışında olmadık.



ABDULLAH GÜL'ÜN ADAYLIĞI



Bizim dışımızda bir gelişme. CHP'nin Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili söyleyecek bir sözümüz yoktur. Kaynak: Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar



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