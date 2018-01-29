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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Afrin operasyonu hakkında açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin operasyonuna dair konuştu. Kılıçdaroğlu, "Burseya dağına bayrak dikmek işgal değildir. Afrin, Türkiye'nin mücadelesi. TSK, ikinci planda olmamalı. Suriye ile doğrudamn ilişki kurulmalı" dedi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Afrin operasyonu hakkında açıklamalar

Suriye Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 10. gününde başarıyla sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, harekata dair açıklamalar yaptı.

Kontrol altına alınan Burseya dağıyla iglili konuşan Kılıçdaroğlu "Burseya dağına bayrak dikmek işgal değildir" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin'in Türkiye'nin mücadelesi olduğunu ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili de konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "TSK, ikinci planda olmamalı" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Suriye ile doğrudan ilişki kurulmalı" açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

ÖSO

TSK'nın başarısını başkasına ipotek edemezsin. TSK'nın adının ÖSO ile birlikte anılması ağrıma gidiyor.

SEÇİM BARAJI

Yüzde 3 olur 5 olur. Yüzde 10 barajı demokrasinin önünde engeldir.

SEÇİM İTTİFAKI DÜZENLEMESİ

Demokrasiye katkı verecekse destek veririz.

SURİYE

Suriye ile ilgili ilişkilerin düzeltilmesi için adım atılmalı. Suriye'ye gidip gitmeme konusunu değerlendiriyoruz.

CUMHURBAŞKANI ADAYI

Yeri ve zamanı geldiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

ORTAK ADAY

CHP olarak hiçbir zaman ortay aday arayışında olmadık.

ABDULLAH GÜL'ÜN ADAYLIĞI

Bizim dışımızda bir gelişme. CHP'nin Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili söyleyecek bir sözümüz yoktur. Kaynak: Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar 

ulusal.com.tr

Etiketler; #öso #tsk #afrin #kemal kılıçdaroğlu
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