Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Avrupa Birliği'ne tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine karşı yaptırım kararı alan Avrupa Birliği'ne tepki gösterdi. Grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu "Çifte standarttan vazgeçmediği sürece AB'nin bu topraklarda değeri yoktur." dedi. Kılıçdaroğlu, Soros'a bağlı Osman Kavala için "FETÖ ile mücadele ediyor" iddiasını ortaya attı.

Doğu Akdeniz'de Ankara'nın tavrına destek verdi. FETÖ ile mücadelede ise eleştiriler yaptı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında gündemdeki sıcak başlıklara değindi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine karşı yaptırım kararı alan Avrupa Birliği gündemindeydi. Brüksel'e tepki gösterdi Kılıçdaroğlu, çifte standarda dikkat çekti.



Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'de kıyıdaş ülkelerle işbirliği önerdi.



Kılıçdaroğlu'nun gündeminde 15 Temmuz da vardı. FETÖ ile mücadeleye ilişkin değerlendirmeler yaptı.



CHP liderinin Soros'un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı'nın üyelerinden Osman Kavala için "FETÖ'yle mücadele ediyor" iddiası ise dikkat çekti.





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