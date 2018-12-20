Televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yerel seçimlere geniş bir parantez açan Kılıçdaroğlu, kamuoyuna duyurdukları Ankara ile İstanbul adaylarının pozisyonlarını değerlendirdi. Kılıçdardoğlu, dış politikadaki gelişmelere ilişkin de konuştu.

Kılıçdaroğlu gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Eray Çelebi'nin de aralarında olduğu gazetecilerle bir araya geldi.



Kılıçdaroğlu, 2014'teki yerel seçimler sonrası istifa eden Ankara adayı Mansur Yavaş'ın yeniden CHP üyesi olduğunu açıkladı. Ne zaman tekrar üye olduğuna ilişkinse ayrıntı vermedi.



MHP kökenli Yavaş, 2014'teki seçimi kazanamayınca partiden istifa etmiş ve CHP tabanının büyük tepkisini çekmişti.



İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun parti içinden geldiğini ve güçlü bir aday olduğunu belirtti Kılıçdaroğlu. İmamoğlu karşısında AKP'nin adayı olacağı belirtilen Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın ise adaylıktan vazgeçebileceğini savundu.



21 il konusunda anlaştıkları İyi Parti ile yürütülen ittifak görüşmelerini değerlendiren Kılıçdaroğlu, müzakerelerin büyükşehir ilçeleri için sürdüğünü kaydetti.



İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ortak miting konusunda şu an yapılmış bir çalışma olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, yoğun bir miting sürecini de doğru bulmadıklarını söyledi.



HDP ile ilgili soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, kurumsal bir işbirliğinin söz konusu olmadığını ifade etti. Saadet Partisi ile ise aday bağlamında görüşme yapıldığını belirti.



Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce'nin kurultay tartışmaları kapsamında söylediği "31 Mart'a kadar maraza çıkarmayacağım" sözleri de soruldu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İnce'ye bir yanıtı olmayacağını kaydetti.



Kılıçdaroğlu, eleştirilere konu olan 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmesine ilişkin de konuştu. Gül ile iç politika değil dış politika konuştuklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kendisinin ciddi birikime sahip olduğunu biliyorum" dedi.



Türkiye gündemindeki sıcaklığını koruyan Milli Savunma Hulusi Akar ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in tartışmasını da değerlendirdi Kılıçdaroğlu. Akar'ın siyasete girdiği için eleştirilere açık olması gerektiğini söyledi.



Başta ABD ile ilişkiler olmak üzere dış politikadaki gelişmeler de soruldu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na… Washington ile ilişkilerin düzeltmesini istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, Amerika'dan Suriye'den çekilip çekilmeyeceğinin süreç içinde görüleceğini ifade etti.



Fırat'ın doğusuna operasyon hakkında da " Sınır ötesine operasyon gerekiyorsa kendi güvenliğini sağlamak açısından bunu da yapacaktır" diye konuştu.





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