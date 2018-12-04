CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, haftalık grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

3 Aralık Dünya Engelliler GÜnü'ydü. Bugüne kadar 16 yıl geçti bütün engelli kardeşlerime sesleniyorum 16 yılda sizin hangi sorununuzu çözdüler. Neden engelliler için yaşanamaz hale geldi bu iller ama Mart ayında tabloyu değiştireceğiz. Aldıkları bütün kararlarla Türkiye'nin aleyhine sonuçlar doğuran... haklarını kaybeden vatandaşlarımızın haklarınızı savunacağız.

Bakınız bütün dünyada engelli vatandaşlar korunur, bizim de yasamızda var. Sadece 11 bin 313 kadrosu devlette boş. Neden devlet parlamentonun ve yasaların gerektirdiğini yapmıyor. Kendi yandaşları olunca bütün kapıları açık, engelli vatandaş olunca kapalı. şimdi siz Mart ayında o kapıları açacaksınız.



4 Aralık bugün Madenciler günü. Çalışma şartlarının en ağır olduğu alan yer altında çalışan madencilerimizin çalışma şartlarıdır. Emek verirler, alınteri dökerler. Şu garip duruma bakın maden kazalarında Türkiye Avrupa birincisi neden?Soma'yı, Zonguldak'ı düşünün bütün bunların nedeni tedbir alınmadan işçinin yeraltına indiilmesidir. Elin oğlu her türlü önlemi alır öyle yollar işçisini. daha geçen gün Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 metre yüksekliğinden bir blok işçilerimizin üzerine düştü.Hayatlarını kaybeden 3 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum.Sizin emek harcadığınız her saniyeden itibaren biz sizin yanınızda olacağız.



Siz ne istiyorsunuz servis sorunun çözülmesini istiyorsunuz, yatakhanelerde tahtakurusu olmasın istiyorsunuz, maaşlarınızın bankaya tam olarak yatırılmasını istiyorsunuz, maaşlarını alamayanların maaşları ödensin istiyorsunuz. Yani haklarınızı istiyorsunuz. Siz hak istediniz diye polis geldi, TOMA'lar geldi, biber gazları geldi. Niye hak arıyorsunuz diye geldiler Yarın onların davaları görülecek, CHP'li vekiller de hazır bulunacak.52 işçi hayatını kaybetti, 52 kişinin ölümünü gizlediler. Sayın Ali Şeker'in verdiği soru önergesine gelen yanıtta söylediler. 52 aile, 52 can...Deniyor ki CHP bizim hakkımızı savunuyor mu? Sizlerin hakkını savunmak için elimden ne geliyorsa yapacağım yeter ki isteyin.

Daha bu davalara çok bakacağız. Baskı dönemlerinde olur bu davalar. Hak aramanın suç olduğu ortamlar dikta yönetimlerinin olduğu ortamlardır. Hak aramak bir erdemdir. Hak aramak diktatöre boyun eğmemektir.

Daha bu davalara çok bakacağız. Baskı dönemlerinde olur bu davalar. Hak aramanın suç olduğu ortamlar dikta yönetimlerinin olduğu ortamlardır. Hak aramak bir erdemdir. Hak aramak diktatöre boyun eğmemektir.Biz sadece işçinin hakkını savunmuyoruz, esnafın da, sanayicinin de, memurun da hakkını arıyoruz. bizim görevimiz halkın çıkarlarını savunmaktır. sarayı değil halkı savunuyoruz biz. Saray'dan değil halktan yana tavır alıyoruz biz



Hatırlarsınız bir Ergenekon furyası vardı. Herkes ergenekoncu, herkes darbeciydi. 2007 yılında başladı 11 yılda fırtına estirdiler. Kim konuştuysa Ergenekoncu ilan ettiler. 60 bin kişinin telefonu dinlendi, 1260 kişi ifade verdi. 7 sanık ifade vermeden hayatını kaybetti. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ terörist diye tutuklanıp hapse atıldı.

Savcı kalkıp Ergenekon diye bir örgütün varlığı ispat edilememiştir dedi. Uzun yıllar kamuoyunu meşgul edilen bu davada sahte deliller kullanılmış ve insanlara iftara edilmiştir. Şimdi biz yanlış yaptık diyorlar. Ölenlerin hesabını kim soracak, mağdur edilennlerin hesabını kim soracak.

Ne dedi beyefendi bizi kandırdılar dedi, oysa bir dönem önce 'ne istediyseniz vereceğiz' dediler. Ne istedilerse verdiler. Tutuklayın dediler tutukladılar. Savcıya tuttu kendi makam arabasını verdi. Çıktı sıkılmadan ben bu davaların savcısıyım dedi. Şimdi o savcı, sahte deliller üreten o savcı Saray'da oturuyor.

Bizim o dönemki genel başkanımız Deniz Baykal "Sen savcısıysan ben de avukatıyım" dedi. Şimdi yargı aşamasını bekleyeceğiz. Savcının mütaalasını gördük, yargı aşamasını göreceğiz.



Ekonomiden hepimiz şikayetçiyiz, Saray ve çevresi hariç, tefeciler hariç. Onların dışında herkes geçim derdinde. Eti gramla alan bir noktaya getirdiler bizi.

Enflasyon düştü diye bugün havuz medyası manşet atmış. Bakın toplumu nasıl kandırmak istiyorlar. Düşen ne? Yüzde 39'u dizel otomobil fiyatları düştü. Yüzde 21'i benzinli otomobil fiyatlarındaki düşüş nedeniyle enflasyon da düşüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...