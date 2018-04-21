CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ve İYİ Parti heyetlerinin yarın bir araya geleceğini belirterek, ''Pazartesi günü Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşeceğim'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ve İYİ Parti heyetlerinin yarın bir araya geleceğini belirterek, ''Pazartesi günü Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşeceğim'' dedi.

