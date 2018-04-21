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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti ve Saadet Partisi açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ve İYİ Parti heyetlerinin yarın bir araya geleceğini belirterek, ''Pazartesi günü Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşeceğim'' dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti ve Saadet Partisi açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ve İYİ Parti heyetlerinin yarın bir araya geleceğini belirterek, ''Pazartesi günü Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüşeceğim'' dedi.
 

Etiketler; #chp #İyi Parti #sp #Temel Karamollaoğlu #kemal kılıçdaroğlu
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