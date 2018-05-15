CHP Grup Toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Dün yapılan katliam tarihe ‘kanlı pazartesi’ olarak geçecektir. Ve insanlık tarihi bu olayı lanetleyecektir.” dedi

CHP Grup Toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Dün yapılan katliam tarihe ‘kanlı pazartesi’ olarak geçecektir. Ve insanlık tarihi bu olayı lanetleyecektir.” dedi



Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından satır başları şöyle:



Dün dünya tarihinin önemli olaylarından biri yaşandı. 60’a yakın Filistinli kardeşimiz katledildi. Filistin halkına yapılan zulümdür, katliamdır, sonuna kadar kınıyorum. Dün yapılan katliam tarihe ‘kanlı pazartesi’ olarak geçecektir. Ve insanlık tarihi bu olayı lanetleyecektir.



Bir tarafta ellerinde gelişmiş silahlar olanlar diğer tarafta ülkelerinin bağımsızlığını isteyen ellerinde bayraklı masum Filistinliler vardı. Bıkmadık mı insanların öldürülmesinden? Filistinliler 70 yıldır toprakları için bağımsızlık mücadelesi veriyor, kendi topraklarından sürüldüler. Ortadoğu’da elbet barış olsun istiyoruz ama bu barış şiddetle, savaşla olmaz. Bizim düşüncelerimiz gayet nettir. Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımı Filistin’e gönderdim. Gencecik çocuklarımız 1960’lı yıllarda Filistin’e gittiler. Başında da Deniz Gezmiş vardı.



Birbirini yiyen Arap dünyası, bir araya gelip Filistin'e sahip çıkamıyor. Kendi vatanını savunan insanlar katledilirken; kısık seslerle protesto, bizim içimize sinmiyor. 15 Temmuz 1092 tarihinde Kudüs Haçlı orduları tarafından işgal edilir ve büyük bir katliam yapılır. Sadece Müslümanlar değil, Yahudiler de katliama uğrar. Bu tarih Filistinlilerin mülteci olmalarının, sürülmelerinin tarihidir.