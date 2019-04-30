Meclis'te grup toplantısında konuşan CHP ve İyi Parti liderlerinin gündeminde İstanbul seçimleri vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin tartışmanın bitirilmesini istedi. Liderler, şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı hakkında da konuştu.

Yerel seçimler sonrası Meclis'in açılmasıyla birlikte siyasi partilerin grup toplantıları da başladı. CHP ile İyi Parti grup toplantısı yaparken AKP ile MHP liderleri kürsüye çıkmadı.



Yüksek Seçim Kurulu AKP ve MHP'nin olağanüstü itirazlarını inceliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK'nın yürüttüğü sürece ilişkin açıklama yaptı.



Kılıçdaroğlu, "YSK'nın bu süreci bir an sonlandırması ve İmamoğlu'nu İBB Başkanı ilan etmesi gerekir. YSK seçimde kaybedenlerin ürettikleri yasa dışı gerekçeleri reddetmelidir." dedi.



Akşener, "Bu süreç Türkiye’ye fazlasıyla zarar vermiştir, ve artık sona ermelidir. Söz de, karar da milletindir…Sonuç, milletin vicdanında tescil etmiştir; Bunun dışında bir karar, siyasi gaspçılık olur." diye konuştu.



Liderler, Çubuk'taki şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin de konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Çubuk'taki açık ve net söylüyorum linç girişimidir. Bunu yapmak istediler ve beceremediler. Verilmiş sadakamız varmış." dedi.

Akşener ise "İnek hırsızından kahraman çıkarmaya çalışmak ahmaklıktır. Korkuyorum inek hırsızına türbe gibi ziyaretler başlayacak. Cumhurbaşkanı'na yakışan şehit cenazesine niye gidildi diye sorgulamak değil yapılan karşı durmaktır." dedi.



Kılıçdaroğlu, darbe suçlamasıyla tutuklanan Osman Kavala ve FETÖ'den yargılanan gazetecilere destek verdi.

"Osman Kavala kaç gündür tek başına tutuluyor. Bu mudur adalet? Cumhuriyet davası Anayasa Mahkemesi önünde iki yıldır bekliyor; Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak'ın dosyaları bekliyor." dedi.





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