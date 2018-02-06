Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben PYD'nin de YPG'nin de terör örgütü olduğunu defalarca söyledim" ifadelerini kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu.



Kılıçdaroğlu, kendisinin PYD'nin de YPG'nin de terör örgütü olduğunu defalarca söylediğini ifade etti.



Kılıçdaroğlu şunları belirtti:



"Ben PYD'nin de YPG'nin de terör örgütü olduğunu defalarca söyledim.



Oysa Erdoğan, Yargıtay'ın 2015'te bu örgütlerin terör örgütü olduğu yönündeki kararından sonra, PYD liderini Ankara'ya davet edip, ayağına kırmızı halı serdi, yani terör örgütüne yardım ve yataklık etti!



CHP kurulduğundan beri hiçbir terör örgütü ile bir ilişki içinde olmamıştır.



Bizi karalayanlar ise, gözlerimizin önünde FETÖ'ye, PKK'ya, El Nusra'ya, IŞİD'e yardım ve yataklık yaptılar.



Benim alnım ak, sizin de öyleyse bu dediklerim için beni mahkemeye verin!"



ulusal.com.tr