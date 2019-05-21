CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs üzerinden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirdi. "Bize gerçek anlamda demokrasiyi getirme sorumluluğu yüklenmiştir" diyen Kılıçdaroğlu'nun gündeminde TRT ve ekonomideki kötü gidişat da vardı.

19 Mayıs üzeriden hükümet sistemini eleştirdi. Ekonomiye değindi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.



19 Mayıs üzerinden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirdi Kılıçdaroğlu.



Kılıçdaroğlu TRT tarafından İstihdam Fazlası Personel listesiyle işten çıkarılacak 169 personele de değindi.



İşsizlikteki artışı eleştirdi Kılıçdaroğlu.



CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "seçim ortamına dönmek kaygı verici" diyen TÜSİAD'a tepkisine de değindi.





ulusal.com.tr