Kemal Kılıçdaroğlu: Ne diye gidip oraya oturuyorsun?

Kılıçdaroğlu, her geçen gün büyüyen Diyarbakır'daki evlat nöbetine destek veren kabine üyelerine tepki gösterdi. Çocukların kaçırılması konusunda ise HDP'nin rolünü görmezden geldi.

Annelerin evlatlarını PKK'dan istemesini haklı buldu ancak HDP'nin rolünü görmezden geldi. Kabine üyelerini ise hedefe koydu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi'ni parti içi meseleleri görüşmek üzere olağanüstü topladı. MYK basına kapalı toplanırken Parti Meclisi'nin açılışını CHP Genel Başkanı yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde evlatları için nöbet tutan anneler vardı. Kemal Kılıçdaroğlu, annelere desteğe giden kabine üyelerine tepki gösterdi.

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