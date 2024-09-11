Kemal Kılıçdaroğlu normalleşmeye karşı! Eski CHP Genel Başkanı'ndan dikkat çeken açıklamalar

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde iktidar ile CHP arasındaki normalleşme görüşmeleri vardı.

Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Normalleşme halkla yapılır. Siyasi partiler rakiptir. Partiler arası normalleşme olmaz. Rakip partiye oy verenleri kazanmaya çalışırsınız. Bu iktidar toplumsal huzuru sağladı mı? İntihar vakaları azaldı mı? Dış politikada yanlışlar bitti mi? Düne kadar en ağır hakaretler ettiği Sisi ile yan yana değil mi? Esad’a söylemediği laf kalmadı. Şimdi barışmaya çalışıyor. Bu ülkenin onuru ve tarihi var. Ülkenin onuru ayaklar altına alındı. Ben nasıl bunlarla yan yana geleceğim?" dedi.

Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nun düzenlediği etkinlikte konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim sonuçları üzerinden erken seçim çağrısı yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Yerel seçimlerden CHP birinci parti çıktı. Bu seçimde sadece belediye başkanları yarışmadı. Cumhurbaşkanı ve bakanlar seçimlerde sahadaydı. Dolayısıyla seçimlerde hükümet güven kaybı yaşadı. Erken seçim derhal yapılmalı." dedi.

Eski Genel Başkan, CHP içi meseleler ve Tüzük Kurultayı ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Yaptığı değerlendirlmelerin eleştirilmesine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Ne yapayım konuşmayayım mı? Deniz Baykal konuşurdu biz de dinlerdik" dedi.