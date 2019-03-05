CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bekâ sorunu" yok, dedi. Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin Türkiye'ye saldırmayacağını savundu. Bu açıklamadan saatler sonra Afrin'deki mehmetçiğe Tel Rıfat bölgesinden teröristlerce ateş açıldı, Türkiye-Suriye sınırında patlama oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Türkiye'nin bekâ sorunu yok' dedi. Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin Türkiye'ye saldırmayacağını savundu.



Bu açıklamadan saatler sonra Afrin'deki Mehmetçiğe Tel Rıfat bölgesinden teröristlerce ateş açıldı, Türkiye-Suriye sınırında patlama oldu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçime doğru soruları yanıtladı. Habertürk'te Didem Arslan'ın konuğu olan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bekâ sorunu olmadığını söyledi.



Bu açıklamalardan kısa bir süre sonra o bölgede PKK/YPG'li teröristler Mehmetçiğe sıldırı girişiminde bulundu. İlerleyen saatler de ise sınır hattından patlama sesleri yükseldi. Zeytin Dalı Harekâtı ile terörden arındırılan Afrin'de görev yapan mehmetçiğe Tel Rıfat bölgesinden taciz ateşi açıldı.



Türk Silahlı Kuvvetleri PKK/YPG'li taciz ateşine ateş destek vasıtaları ile anında karşılık verdi. PKK/YPG'nin hedeflerinden biri de Fırat Kalkanı Harekâtı ile temizlenen El Bab gölgesiydi. Türkiye-Suriye sınırındaki El Bab'ın en işlek sokağında park halindeki bomba yüklü motosiklet infilak ettirildi. Olayda 8 sivil yaralandı.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından sonra CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş HDP ile ittifak açıklaması yaptı.



Taş, 31 Mart seçimlerinde HDP ile yapılan ittifak üzerindeki örtüyü kaldırdı.



ulusal.com.tr